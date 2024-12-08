https://ria.ru/20241208/sirii-1987975590.html

Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел

Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел - РИА Новости, 08.12.2024

Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел

Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:59

2024-12-08T09:59

2024-12-08T09:59

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дамаск (город)

бассам саббаг

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. "Мы не знаем, где сейчас министр иностранных дел, у нас нет с ним контакта", - сообщил аль-Хатыб. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), бассам саббаг