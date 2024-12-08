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Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/sirii-1987975590.html
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел - РИА Новости, 08.12.2024
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел
Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:59
2024-12-08T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
дамаск (город)
бассам саббаг
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. "Мы не знаем, где сейчас министр иностранных дел, у нас нет с ним контакта", - сообщил аль-Хатыб. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
сирия
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в мире, сирия, дамаск (город), бассам саббаг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Дамаск (город), Бассам Саббаг
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел

Оставшиеся в Дамаске министры не знают, где находится глава МИД Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
"Мы не знаем, где сейчас министр иностранных дел, у нас нет с ним контакта", - сообщил аль-Хатыб.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияДамаск (город)Бассам Саббаг
 
 
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