https://ria.ru/20241208/sirii-1987975590.html
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел - РИА Новости, 08.12.2024
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел
Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:59
2024-12-08T09:59
2024-12-08T09:59
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
дамаск (город)
бассам саббаг
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Оставшиеся в Дамаске члены кабинета министров Сирии не в курсе о местонахождении министра иностранных дел Бассам Саббага, заявил министр связи САР Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. "Мы не знаем, где сейчас министр иностранных дел, у нас нет с ним контакта", - сообщил аль-Хатыб. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), бассам саббаг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Дамаск (город), Бассам Саббаг
Члены правительства Сирии не знают, где находится министр иностранных дел
Оставшиеся в Дамаске министры не знают, где находится глава МИД Сирии