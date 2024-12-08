https://ria.ru/20241208/shokolad-1987961939.html

Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимума с начала 2022 года

Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимума с начала 2022 года - РИА Новости, 08.12.2024

Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимума с начала 2022 года

Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимальных с января 2022 года уровней, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T07:23

2024-12-08T07:23

2024-12-08T07:23

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия нарастила экспорт шоколада в США до максимальных с января 2022 года уровней, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в октябре российские продажи увеличились в 3,4 раза за месяц и в 2,5 раза за год - до 381 тысячи долларов. Это стало наибольшим объемом поставок с января 2022 года, когда они составляли 461 тысячу долларов. Всего за десять месяцев текущего года США ввезли из России шоколада на 2,1 миллиона долларов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Штаты являются крупнейшим импортером шоколада в мире. С начала года они увеличили ввоз этого десерта из других стран на 20% - до исторического максимума в 4 миллиарда долларов. Главными поставщиками были Канада, которая увеличила поставки на треть - до 2,2 миллиарда долларов, Мексика с ростом экспорта на 17% - до 580 миллионов долларов, а также Бельгия с увеличением продаж на 15% - до 192 миллионов долларов. Сами США также увеличивают поставки собственного шоколада другим странам - на 19%, до 1,8 миллиарда долларов. Главными покупателями американской продукции были Канада, на которую приходится 44% всего экспорта Штатов, Мексика (16%) и Вьетнам (около 3%).

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987642412.html

https://ria.ru/20241207/kitay-1987853560.html

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экономика, сша, россия, канада