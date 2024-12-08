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Сечин оценил, как санкции затронули мировую ресурсную базу углеводородов - РИА Новости, 08.12.2024
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02:47 08.12.2024 (обновлено: 02:53 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/sechin-1987953419.html
Сечин оценил, как санкции затронули мировую ресурсную базу углеводородов
Сечин оценил, как санкции затронули мировую ресурсную базу углеводородов - РИА Новости, 08.12.2024
Сечин оценил, как санкции затронули мировую ресурсную базу углеводородов
Мишенью западных санкций, которые коснулись порядка 40 процентов мировой ресурсной базы углеводородов, стали в том числе страны Европы, заявил ответственный... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:47
2024-12-08T02:53
экономика
доха
иран
россия
игорь сечин
роснефть
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ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. Мишенью западных санкций, которые коснулись порядка 40 процентов мировой ресурсной базы углеводородов, стали в том числе страны Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. Он отметил, что именно Европа, а не Иран, Венесуэла и Россия, стали жертвами односторонних ограничений со стороны Запада. Старый Свет лишился стабильных и относительно недорогих поставок. Пострадали и рынки АТР, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей", констатировал Сечин.
https://ria.ru/20241207/sechin-1987893272.html
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экономика, доха, иран, россия, игорь сечин, роснефть
Экономика, Доха, Иран, Россия, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин оценил, как санкции затронули мировую ресурсную базу углеводородов

Сечин: Европа стала мишенью западных санкций против мировой базы углеводородов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Сечин. Архивное фото
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ДОХА (Катар), 7 дек – РИА Новости. Мишенью западных санкций, которые коснулись порядка 40 процентов мировой ресурсной базы углеводородов, стали в том числе страны Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
Он отметил, что именно Европа, а не Иран, Венесуэла и Россия, стали жертвами односторонних ограничений со стороны Запада. Старый Свет лишился стабильных и относительно недорогих поставок. Пострадали и рынки АТР, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей", констатировал Сечин.
Президент, председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
США для введения санкций не нужно выдвигать обвинения, заявил Сечин
7 декабря, 15:37
 
ЭкономикаДохаИранРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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