Самолет Syrian Air исчез с радаров в районе Дамаска
Flightradar24: самолет Syrian Air исчез с радаров недалеко от Хомса
Самолет Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2.00 по времени UTC (5.00 мск), исчез с радаров примерно через 40 минут полета в небе неподалеку от города Хомс, его местонахождение до сих пор неизвестно, следует из данных сервиса Flightradar24.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что президент Сирии Башар Асад якобы покинул столицу Дамаск и улетел "в неизвестном направлении" на фоне военных действий в стране.
Согласно данным Flightradar24, сирийский самолет типа Ил-76 с регистрационным номером YK-ATA исчез с радаров над населенным пунктом Рам-аль-Анз, когда находился на высоте 495 метров над уровнем моря. По данным портала, борт двигался на крайне низкой скорости 53 узла (около 100 километров в час), на которой самолёт такого типа летать не может.
Самолет не появлялся на радарах с 2.40 (5.40 мск). Место его вылета и пункт назначения неизвестны, также неизвестно, кто мог находиться на борту.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России