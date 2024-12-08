https://ria.ru/20241208/rassledovanie-1987977035.html
СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края
СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края - РИА Новости, 08.12.2024
СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края
СК завершил следственные действия по уголовному делу о взяточничестве заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:19
2024-12-08T10:19
2024-12-08T10:19
хабаровский край
евгений никонов
александр бастрыкин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962862311_0:0:3371:1897_1920x0_80_0_0_9a11e376c84ab91fee4033a7fe265fad.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК завершил следственные действия по уголовному делу о взяточничестве заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В июле Никонов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. "Завершены следственные действия по делу в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова", - сказал Бастрыкин в интервью агентству. Ранее он сообщил, что следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей. Деньги, по версии СК, предназначались за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края госконтрактов на поставку медоборудования. В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов заявлял, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали - и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, не смотря на наличие загранпаспорта. Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го - стал работать в той же должности без приставки "и.о.". Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html
https://ria.ru/20200804/1575332355.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962862311_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_86520d283a4a0e78f8570e020c35fd38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, евгений никонов, александр бастрыкин, происшествия
Хабаровский край, Евгений Никонов, Александр Бастрыкин, Происшествия
СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края
СК завершил следствие по делу зампреда правительства Хабаровского края Никонова
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК завершил следственные действия по уголовному делу о взяточничестве заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В июле Никонов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
"Завершены следственные действия по делу в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова
", - сказал Бастрыкин
в интервью агентству.
Ранее он сообщил, что следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей.
Деньги, по версии СК, предназначались за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края госконтрактов на поставку медоборудования.
В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов заявлял, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали - и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, не смотря на наличие загранпаспорта.
Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го - стал работать в той же должности без приставки "и.о.".
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край
в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.