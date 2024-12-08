https://ria.ru/20241208/rassledovanie-1987977035.html

СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края

СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края - РИА Новости, 08.12.2024

СК завершил расследование дела зампреда правительства Хабаровского края

СК завершил следственные действия по уголовному делу о взяточничестве заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:19

2024-12-08T10:19

2024-12-08T10:19

хабаровский край

евгений никонов

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. СК завершил следственные действия по уголовному делу о взяточничестве заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. В июле Никонов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. "Завершены следственные действия по делу в отношении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова", - сказал Бастрыкин в интервью агентству. Ранее он сообщил, что следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей. Деньги, по версии СК, предназначались за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края госконтрактов на поставку медоборудования. В процессе суда об установлении меры пресечения Никонов заявлял, что вины своей не признает. Он аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали - и на работе, и дома, и у родственников, изъяты жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, не смотря на наличие загранпаспорта. Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020 года занимал должность и.о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020-го - стал работать в той же должности без приставки "и.о.". Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратных метров, также в его собственности 1/3 квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью 10 соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html

https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html

https://ria.ru/20200804/1575332355.html

хабаровский край

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хабаровский край, евгений никонов, александр бастрыкин, происшествия