https://ria.ru/20241208/putin-1988025423.html

Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике

Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике - РИА Новости, 08.12.2024

Путин оценил координацию Москвы и Минска во внешней и оборонной политике

Россия и Белоруссия наладили эффективную координацию во внешней и оборонной политике, что особенно востребовано в условиях беспрецедентного внешнего давления на РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:41

2024-12-08T17:41

2024-12-08T18:14

союзное государство

москва

минск

владимир путин

белоруссия

россия

борис грызлов

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Россия и Белоруссия наладили эффективную координацию во внешней и оборонной политике, что особенно востребовано в условиях беспрецедентного внешнего давления на две страны, заявил российский лидер Владимир Путин.Данное заявление он сделал в приветствии к участникам торжественного вечера, посвященного 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства, которое зачитал в Минске в воскресенье посол РФ в республике Борис Грызлов."Налажена эффективная координация во внешней и оборонной политике, весьма востребованная в нынешних непростых международных условиях, когда Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением", - говорится в обращении.Глава российского государства подчеркнул, что за прошедшую четверть века со дня подписания договора, опираясь на добрые традиции братской дружбы, которая связывает народы Белоруссии и России, две страны смогли многое сделать для развития плодотворных двусторонних связей и продвижения интеграционных процессов.Он отметил, что результаты этих усилий ощущаются во всех сферах жизни граждан двух стран.Путин в приветствии подчеркнул, что белорусы и россияне имеют равные права на территории всего Союзного государства - от Бреста до Владивостока. Он добавил, что стороны на постоянной основе реализуют крупные совместные проекты в экономике, научно-технической и социальной областях, особое значение имеет расширение гуманитарных связей.Российский президент отметил важность сохранения и преумножения общего культурного, исторического и духовного наследия России и Белоруссии.В приветствии он также назвал символичным, что в честь нынешних юбилейных торжеств на сцене Большого театра Белоруссии в воскресенье коллектив российской "Мариинки" представляет постановку "Хованщины" – оперы Модеста Мусоргского.

https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html

https://ria.ru/20241206/rossiya-1987758956.html

москва

минск

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, минск, владимир путин, белоруссия, россия, борис грызлов