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В Архангельске загорелся автосервис - РИА Новости, 08.12.2024
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11:56 08.12.2024 (обновлено: 12:03 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/pozhar-1987985719.html
В Архангельске загорелся автосервис
В Архангельске загорелся автосервис - РИА Новости, 08.12.2024
В Архангельске загорелся автосервис
В Архангельске горит автосервис, пожар локализован на 300 "квадратах", тушение осложняется наличием в здании газовых баллонов, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:56
2024-12-08T12:03
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Архангельске горит автосервис, пожар локализован на 300 "квадратах", тушение осложняется наличием в здании газовых баллонов, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Архангельске сотрудники МЧС России тушат автосервис. Тушение осложняется наличием в здании газовых баллонов. Пожар локализован на 300 квадратах. На месте работают 28 специалистов и шесть единиц техники. Причину произошедшего установит дознаватель МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
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архангельск
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске загорелся автосервис

В Архангельске загорелся автосервис на площади 300 квадратов

© Фото : МЧС РоссииПожар в автосервисе в Архангельске
Пожар в автосервисе в Архангельске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар в автосервисе в Архангельске
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Архангельске горит автосервис, пожар локализован на 300 "квадратах", тушение осложняется наличием в здании газовых баллонов, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Архангельске сотрудники МЧС России тушат автосервис. Тушение осложняется наличием в здании газовых баллонов. Пожар локализован на 300 квадратах. На месте работают 28 специалистов и шесть единиц техники. Причину произошедшего установит дознаватель МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияАрхангельскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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