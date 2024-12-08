https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988049633.html

Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев

Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев - РИА Новости, 09.12.2024

Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о повышенной угрозе воздушных ударов. Объявление об этом появилось на сайте американской... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T21:19

2024-12-08T21:19

2024-12-09T00:33

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о повышенной угрозе воздушных ударов. Объявление об этом появилось на сайте американской дипломатической миссии.Дипломаты призвали американцев быть крайне острожными из выросшего уровня опасности атак ракет и БПЛА, "нацеленных на критически важную" инфраструктуру Украины.Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.Ранее посольство США в Киеве закрывалось 20 ноября на фоне получения сообщения о возможной мощной воздушной атаке.

https://ria.ru/20241120/kiev-1984748674.html

https://ria.ru/20241112/posol-1983388928.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины