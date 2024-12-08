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Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев - РИА Новости, 09.12.2024
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21:19 08.12.2024 (обновлено: 00:33 09.12.2024)
https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988049633.html
Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев
Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев - РИА Новости, 09.12.2024
Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о повышенной угрозе воздушных ударов. Объявление об этом появилось на сайте американской... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T21:19
2024-12-09T00:33
в мире
сша
киев
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о повышенной угрозе воздушных ударов. Объявление об этом появилось на сайте американской дипломатической миссии.Дипломаты призвали американцев быть крайне острожными из выросшего уровня опасности атак ракет и БПЛА, "нацеленных на критически важную" инфраструктуру Украины.Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.Ранее посольство США в Киеве закрывалось 20 ноября на фоне получения сообщения о возможной мощной воздушной атаке.
https://ria.ru/20241120/kiev-1984748674.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Посольство США на Украине выступило с предупреждением для американцев

Посольство США в Киеве предупредило о возросшей ракетной угрозе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве предупредило американских граждан на Украине о повышенной угрозе воздушных ударов. Объявление об этом появилось на сайте американской дипломатической миссии.
Дипломаты призвали американцев быть крайне острожными из выросшего уровня опасности атак ракет и БПЛА, "нацеленных на критически важную" инфраструктуру Украины.
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке
20 ноября, 09:37
Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.
Ранее посольство США в Киеве закрывалось 20 ноября на фоне получения сообщения о возможной мощной воздушной атаке.
Посольство Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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В миреСШАКиевУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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