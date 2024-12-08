Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:15 08.12.2024 (обновлено: 15:21 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988009650.html
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших - РИА Новости, 08.12.2024
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших
Информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сирии на фоне обострения обстановки в стране. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:15
2024-12-08T15:21
война в сирии
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83350e52954d642b846400ca7b09aea9.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сирии на фоне обострения обстановки в стране. "Информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - сказали в посольстве. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996641_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2ba449af6167d85dd037f4e32be85ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших

Посольство не получало информации о пострадавших в Сирии россиянах

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сирии на фоне обострения обстановки в стране.
"Информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - сказали в посольстве.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Война в СирииВ миреСирияРоссияДамаск (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала