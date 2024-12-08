https://ria.ru/20241208/posolstvo-1988009650.html
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших - РИА Новости, 08.12.2024
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших
Информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сирии на фоне обострения обстановки в стране. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:15
2024-12-08T15:15
2024-12-08T15:21
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Сирии на фоне обострения обстановки в стране. "Информации о пострадавших российских гражданах не поступало", - сказали в посольстве. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Посольство России в Сирии пока не получало информацию о пострадавших
Посольство не получало информации о пострадавших в Сирии россиянах