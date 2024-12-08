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Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:15
2024-12-08T09:15
2024-12-08T09:54
общество
россия
владимир путин
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Пиотровского Михаила Борисовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, государственный эрмитаж, михаил пиотровский
Общество, Россия, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу Эрмитажа Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством"