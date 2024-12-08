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Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
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09:15 08.12.2024 (обновлено: 09:54 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/piotrovskiy-1987969894.html
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:15
2024-12-08T09:54
общество
россия
владимир путин
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Пиотровского Михаила Борисовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.
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общество, россия, владимир путин, государственный эрмитаж, михаил пиотровский
Общество, Россия, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский
Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил главу Эрмитажа Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством"

© Фото : "Россия сегодня"Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский
Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : "Россия сегодня"
Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Пиотровского Михаила Борисовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинГосударственный ЭрмитажМихаил Пиотровский
 
 
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