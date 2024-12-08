https://ria.ru/20241208/piotrovskiy-1987969894.html

Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 08.12.2024

Директор Эрмитажа Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:15

2024-12-08T09:15

2024-12-08T09:54

общество

россия

владимир путин

государственный эрмитаж

михаил пиотровский

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора Эрмитажа Михаила Пиотровского орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед отечеством" I степени Пиотровского Михаила Борисовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", город Санкт-Петербург", - говорится в указе.

https://ria.ru/20241208/kuznetsova-1987969468.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, государственный эрмитаж, михаил пиотровский