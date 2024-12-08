https://ria.ru/20241208/patriarkh-1988013714.html
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2024
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:45
2024-12-08T15:45
2024-12-08T15:45
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
союзное государство
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив плодотворный характер добрососедских отношений братских стран. Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. "За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ. Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.
https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), союзное государство
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Союзное государство
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии
Патриарх Кирилл поздравил Путина и Лукашенко с 25-летием Союзного государства