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Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2024
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15:45 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/patriarkh-1988013714.html
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2024
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:45
2024-12-08T15:45
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
союзное государство
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив плодотворный характер добрососедских отношений братских стран. Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. "За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ. Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.
https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), союзное государство
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Союзное государство
Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

Патриарх Кирилл поздравил Путина и Лукашенко с 25-летием Союзного государства

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив плодотворный характер добрососедских отношений братских стран.
Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года.
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"За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ.
Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Союзное государство
 
 
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