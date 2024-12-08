https://ria.ru/20241208/patriarkh-1988013714.html

Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии - РИА Новости, 08.12.2024

Патриарх Кирилл отметил плодотворность отношений России и Белоруссии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:45

2024-12-08T15:45

2024-12-08T15:45

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

союзное государство

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко с 25-летием со дня подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, отметив плодотворный характер добрососедских отношений братских стран. Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. "За минувшие четверть века многое было сделано для укрепления отношений между братскими славянскими народами, защиты общих национальных интересов и созидания благополучия людей. Совместно отстаивая традиционные духовно-нравственные ценности, свидетельствуя о важности следования высоким идеалам справедливости, солидарности и взаимного уважения, наши страны являют пример действительно плодотворного сотрудничества и добрососедства", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. В поздравлении Лукашенко патриарх выразил признательность президенту Белоруссии за неизменное внимание к миссии Белорусского экзархата РПЦ. Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что руководство России и Белоруссии будет и дальше поддерживать Белорусский экзархат в осуществлении важных социальных и просветительских проектов.

https://ria.ru/20241208/rossiya-1987493355.html

https://ria.ru/20241207/volodin-1987864870.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), союзное государство