https://ria.ru/20241208/opasnost-1988009085.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.12.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:09

2024-12-08T15:09

2024-12-08T15:09

специальная военная операция на украине

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

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КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. "Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html

курская область

россия

украина

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2024

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина