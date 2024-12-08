Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/opasnost-1988009085.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.12.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:09
2024-12-08T15:09
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. "Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
В Курской области объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона.
"Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала