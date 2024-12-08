https://ria.ru/20241208/opasnost-1988009085.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.12.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:09
2024-12-08T15:09
2024-12-08T15:09
специальная военная операция на украине
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 8 дек – РИА Новости. Ракетную опасность объявили на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. "Курская область: ракетная опасность. Пройдите в укрытие. Номер вызова пожарных-спасателей 101 и 112", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина
В Курской области объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области объявили ракетную опасность