https://ria.ru/20241208/novoljubovka-1988001047.html

Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР

Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2024

Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР

Российские военнослужащие огнём из буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили гаубицу L119 у Новолюбовки в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:07

2024-12-08T14:07

2024-12-08T14:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие огнём из буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили гаубицу L119 у Новолюбовки в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство видеоролик с кадрами уничтожения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ артиллерийским расчетом 152-милоимеировой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населённого пункта Новолюбовка Кременского района ЛНР. Также МО РФ показало видео уничтожения операторами FPV-дрона 82-миллиметрового миномёта 2Б14-1 "Поднос" ВСУ.

https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984268422.html

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Ударами артиллерийских орудий и FPV-дронов уничтожена гаубица L119 ВСУ Ударами артиллерийских орудий и FPV-дронов уничтожены гаубица L119 и миномет 2Б14-1 «Поднос» ВСУ. 2024-12-08T14:07 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины