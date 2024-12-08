https://ria.ru/20241208/novoljubovka-1988001047.html
Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР
Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2024
Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР
Российские военнослужащие огнём из буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили гаубицу L119 у Новолюбовки в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:07
2024-12-08T14:07
2024-12-08T14:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие огнём из буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили гаубицу L119 у Новолюбовки в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство видеоролик с кадрами уничтожения 105-миллиметровой буксируемой гаубицы L119 ВСУ артиллерийским расчетом 152-милоимеировой буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населённого пункта Новолюбовка Кременского района ЛНР. Также МО РФ показало видео уничтожения операторами FPV-дрона 82-миллиметрового миномёта 2Б14-1 "Поднос" ВСУ.
https://ria.ru/20241117/bespilotniki-1984268422.html
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Ударами артиллерийских орудий и FPV-дронов уничтожена гаубица L119 ВСУ
Ударами артиллерийских орудий и FPV-дронов уничтожены гаубица L119 и миномет 2Б14-1 «Поднос» ВСУ.
2024-12-08T14:07
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луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили гаубицу L119 в ЛНР
Минобороны показало уничтожение украинской гаубицы L119 у Новолюбовки в ЛНР