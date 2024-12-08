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Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:39 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/novodmitrovka-1987956727.html
Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе
Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе - РИА Новости, 08.12.2024
Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе
Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские военные применяли дроны-камикадзе против мирных жителей. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:39
2024-12-08T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские военные применяли дроны-камикадзе против мирных жителей. "Наш подвал вычислили... потому что он был сначала под строением, его не видно было, а когда уже полностью рухнуло строение, увидели выход из подвала. И по нам начали работать дроны-камикадзе. Четыре камикадзе ударило во вход в подвал", - рассказала собеседница агентства. После появления этой угрозы российские военные смогли оперативно эвакуировать мирных жителей в безопасное место. "Он (российский военный - ред.) говорит: сейчас пятиминутная готовность и выдвигаемся. И вот мы нога в ногу за проводником бежим. Он же знает эту дорогу. И когда мы добежали уже до места, где нас должна машина уже забирать, я поворачиваю голову, а там машина едет сзади. Проводник сказал, что это не машина, а дрон летит. Он летит низко и светит, но повезло, что как раз в этот момент подъехала машина с РЭБ. Мы за секунду запрыгнули в машину, и через семь минут мы уже в другом населенном пункте - там, где было безопасно", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.
https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987849856.html
https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе

Жительница Новодмитровки: ВСУ применяли дроны-камикадзе против мирных жителей

© Фото : штаб обороны ДНРОбезвреженный дрон ВСУ
Обезвреженный дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : штаб обороны ДНР
Обезвреженный дрон ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские военные применяли дроны-камикадзе против мирных жителей.
"Наш подвал вычислили... потому что он был сначала под строением, его не видно было, а когда уже полностью рухнуло строение, увидели выход из подвала. И по нам начали работать дроны-камикадзе. Четыре камикадзе ударило во вход в подвал", - рассказала собеседница агентства.
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После появления этой угрозы российские военные смогли оперативно эвакуировать мирных жителей в безопасное место.
"Он (российский военный - ред.) говорит: сейчас пятиминутная готовность и выдвигаемся. И вот мы нога в ногу за проводником бежим. Он же знает эту дорогу. И когда мы добежали уже до места, где нас должна машина уже забирать, я поворачиваю голову, а там машина едет сзади. Проводник сказал, что это не машина, а дрон летит. Он летит низко и светит, но повезло, что как раз в этот момент подъехала машина с РЭБ. Мы за секунду запрыгнули в машину, и через семь минут мы уже в другом населенном пункте - там, где было безопасно", - добавила она.
Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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