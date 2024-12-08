https://ria.ru/20241208/novodmitrovka-1987956727.html

Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе

Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе - РИА Новости, 08.12.2024

Жительница Новодмитровки рассказала, как ВСУ использовали дроны-камикадзе

Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские военные применяли дроны-камикадзе против мирных жителей. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T04:39

2024-12-08T04:39

2024-12-08T04:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Жительница недавно освобожденной Новодмитровки в ДНР рассказала РИА Новости, как украинские военные применяли дроны-камикадзе против мирных жителей. "Наш подвал вычислили... потому что он был сначала под строением, его не видно было, а когда уже полностью рухнуло строение, увидели выход из подвала. И по нам начали работать дроны-камикадзе. Четыре камикадзе ударило во вход в подвал", - рассказала собеседница агентства. После появления этой угрозы российские военные смогли оперативно эвакуировать мирных жителей в безопасное место. "Он (российский военный - ред.) говорит: сейчас пятиминутная готовность и выдвигаемся. И вот мы нога в ногу за проводником бежим. Он же знает эту дорогу. И когда мы добежали уже до места, где нас должна машина уже забирать, я поворачиваю голову, а там машина едет сзади. Проводник сказал, что это не машина, а дрон летит. Он летит низко и светит, но повезло, что как раз в этот момент подъехала машина с РЭБ. Мы за секунду запрыгнули в машину, и через семь минут мы уже в другом населенном пункте - там, где было безопасно", - добавила она. Об освобождении подразделениями группировки войск "Центр" села Новодмитровка в ДНР сообщили в министерстве обороны России 22 ноября.

https://ria.ru/20241207/zhitelnitsa-1987849856.html

https://ria.ru/20241206/novodimitrovka-1987641555.html

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в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)