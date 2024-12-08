Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом
В Нижегородской области начали проверку инцидента со сломанным педагогу носом
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как девятиклассник сломал нос учителю на уроке в школе города Ковернино Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока английского языка ученик девятого класса ударил учителя Ковернинской средней школы №1. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.
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Как рассказали в региональном управлении МВД, в тот же день в полицию поступило сообщение от работника школы о хулиганских действиях учащегося 2009 года рождения. Также было зарегистрировано заявление от работника школы о привлечении к ответственности подростка, который нанес ей телесные повреждения и нецензурно выражался во время урока.
"Все участники инцидента установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ковернинского муниципального округа для принятия решения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь региональное управление СК РФ сообщает о том, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений учителю. Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов проверки, которую проводят органы внутренних дел, в свое производство.
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