Рейтинг@Mail.ru
Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/nos-1988011996.html
Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом
Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом - РИА Новости, 08.12.2024
Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом
Полиция проводит проверку после того, как девятиклассник сломал нос учителю на уроке в школе города Ковернино Нижегородской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:34
2024-12-08T15:34
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как девятиклассник сломал нос учителю на уроке в школе города Ковернино Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока английского языка ученик девятого класса ударил учителя Ковернинской средней школы №1. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа. Как рассказали в региональном управлении МВД, в тот же день в полицию поступило сообщение от работника школы о хулиганских действиях учащегося 2009 года рождения. Также было зарегистрировано заявление от работника школы о привлечении к ответственности подростка, который нанес ей телесные повреждения и нецензурно выражался во время урока. "Все участники инцидента установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ковернинского муниципального округа для принятия решения", - сообщили в пресс-службе ведомства. В свою очередь региональное управление СК РФ сообщает о том, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений учителю. Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов проверки, которую проводят органы внутренних дел, в свое производство.
https://ria.ru/20241207/tort-1987935172.html
https://ria.ru/20241206/novgorod-1987786649.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижний Новгород
Нижегородская полиция начала проверку инцидента со сломанным педагогу носом

В Нижегородской области начали проверку инцидента со сломанным педагогу носом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как девятиклассник сломал нос учителю на уроке в школе города Ковернино Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее региональная трудовая инспекция сообщала о том, что в четверг во время урока английского языка ученик девятого класса ударил учителя Ковернинской средней школы №1. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу
7 декабря, 21:29
Как рассказали в региональном управлении МВД, в тот же день в полицию поступило сообщение от работника школы о хулиганских действиях учащегося 2009 года рождения. Также было зарегистрировано заявление от работника школы о привлечении к ответственности подростка, который нанес ей телесные повреждения и нецензурно выражался во время урока.
"Все участники инцидента установлены, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Также возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), материал направлен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Ковернинского муниципального округа для принятия решения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В свою очередь региональное управление СК РФ сообщает о том, что председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений учителю. Следственные органы СК России по Нижегородской области ходатайствовали о передаче материалов проверки, которую проводят органы внутренних дел, в свое производство.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В Нижнем Новгороде школьник избил учителя истории
6 декабря, 17:44
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала