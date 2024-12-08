Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин
Мишустин: все нацпроекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски.
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"Все средства, которые были рассчитаны, декомпозированы от национальных целей развития, которые перед нами ставит президент на работу конкретную федеральных органов исполнительной власти, регионов, в буквальном смысле слова рассчитаны по годам", - отметил Мишустин журналисту Павлу Зарубину, говоря о новых национальных проектах в РФ. Слова российского премьер-министра приводит Telegram-канал "Вести".
Кроме того, Мишустин отметил, что в процессе работы над нацпроектами также просчитываются все риски, мониторятся внебюджетные источники, конкурсные процедуры, налаживается обратная связь. Также глава российского кабмина подчеркнул, что основными направлениями являются экспертная оценка выполненных задач и электронный бюджет.
"То есть все ли средства запланированы. Если дефицит, то каким образом потом преодолевать этот дефицит, в том числе внебюджетные источники и все конкурсные процедуры мониторятся",- сказал Мишустин.
О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре текущего года Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.