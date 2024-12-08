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Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2024
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14:47 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/natsproekty-1988005325.html
Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин
Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2024
Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:47
2024-12-08T14:47
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
павел зарубин
нацпроекты
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски. "Все средства, которые были рассчитаны, декомпозированы от национальных целей развития, которые перед нами ставит президент на работу конкретную федеральных органов исполнительной власти, регионов, в буквальном смысле слова рассчитаны по годам", - отметил Мишустин журналисту Павлу Зарубину, говоря о новых национальных проектах в РФ. Слова российского премьер-министра приводит Telegram-канал "Вести". Кроме того, Мишустин отметил, что в процессе работы над нацпроектами также просчитываются все риски, мониторятся внебюджетные источники, конкурсные процедуры, налаживается обратная связь. Также глава российского кабмина подчеркнул, что основными направлениями являются экспертная оценка выполненных задач и электронный бюджет. "То есть все ли средства запланированы. Если дефицит, то каким образом потом преодолевать этот дефицит, в том числе внебюджетные источники и все конкурсные процедуры мониторятся",- сказал Мишустин. О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре текущего года Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.
https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, павел зарубин, нацпроекты
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Павел Зарубин, Нацпроекты
Все средства на нацпроекты рассчитаны по годам, заявил Мишустин

Мишустин: все нацпроекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты буквально рассчитаны по годам, просчитываются все риски.
«
"Все средства, которые были рассчитаны, декомпозированы от национальных целей развития, которые перед нами ставит президент на работу конкретную федеральных органов исполнительной власти, регионов, в буквальном смысле слова рассчитаны по годам", - отметил Мишустин журналисту Павлу Зарубину, говоря о новых национальных проектах в РФ. Слова российского премьер-министра приводит Telegram-канал "Вести".
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Кроме того, Мишустин отметил, что в процессе работы над нацпроектами также просчитываются все риски, мониторятся внебюджетные источники, конкурсные процедуры, налаживается обратная связь. Также глава российского кабмина подчеркнул, что основными направлениями являются экспертная оценка выполненных задач и электронный бюджет.
"То есть все ли средства запланированы. Если дефицит, то каким образом потом преодолевать этот дефицит, в том числе внебюджетные источники и все конкурсные процедуры мониторятся",- сказал Мишустин.
О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре текущего года Мишустин доложил Путину о готовности паспортов 19 национальных проектов.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПавел ЗарубинНацпроекты
 
 
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