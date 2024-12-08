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Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве
Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T17:58
2024-12-08T17:58
2024-12-09T18:27
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях. Среди них — Театр кукол имени С.В. Образцова, Музей-квартира Г.М. Кржижановского, несколько храмов и четыре обновлённые школы. Новогодняя иллюминация ежегодно создаёт не только волшебную атмосферу в столице, но и делает улицы более комфортными и безопасными. В этом году город украсят свыше 4,5 тысяч конструкций и арт-объектов", - написал он. Собянин уточнил, что реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Уже установлено больше 5 тысяч опор такого типа, порядка 3,5 тысяч из них — в этом году. Благодаря им автомобилисты лучше видят зебру с пешеходами на ней.
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москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве
Завершается установка архитектурно-художественной подсветки на зданиях в Москве