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Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:58 08.12.2024 (обновлено: 18:27 09.12.2024)
https://ria.ru/20241208/moskva-1988240480.html
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве - РИА Новости, 09.12.2024
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве
Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T17:58
2024-12-09T18:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях. Среди них — Театр кукол имени С.В. Образцова, Музей-квартира Г.М. Кржижановского, несколько храмов и четыре обновлённые школы. Новогодняя иллюминация ежегодно создаёт не только волшебную атмосферу в столице, но и делает улицы более комфортными и безопасными. В этом году город украсят свыше 4,5 тысяч конструкций и арт-объектов", - написал он. Собянин уточнил, что реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Уже установлено больше 5 тысяч опор такого типа, порядка 3,5 тысяч из них — в этом году. Благодаря им автомобилисты лучше видят зебру с пешеходами на ней.
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москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин
Завершается установка особой подсветки на 30 зданиях в Москве

Завершается установка архитектурно-художественной подсветки на зданиях в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Завершаются работы по установке архитектурно-художественной подсветки ещё на 30 зданиях. Среди них — Театр кукол имени С.В. Образцова, Музей-квартира Г.М. Кржижановского, несколько храмов и четыре обновлённые школы. Новогодняя иллюминация ежегодно создаёт не только волшебную атмосферу в столице, но и делает улицы более комфортными и безопасными. В этом году город украсят свыше 4,5 тысяч конструкций и арт-объектов", - написал он.
Собянин уточнил, что реализуется масштабная программа внедрения контрастного освещения пешеходных переходов. Уже установлено больше 5 тысяч опор такого типа, порядка 3,5 тысяч из них — в этом году. Благодаря им автомобилисты лучше видят зебру с пешеходами на ней.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыСергей Собянин
 
 
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