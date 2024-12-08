https://ria.ru/20241208/mkkk-1988012976.html

МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии

МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:38

2024-12-08T15:38

2024-12-08T15:57

война в сирии

в мире

сирия

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников, говорится в заявлении организации в соцсети X."Мы призываем все стороны (в Сирии - ред.) в срочном порядке обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ медицинским и гуманитарным работникам к тем, кто в этом нуждается", - сказано в публикации.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии , они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, международный комитет красного креста (мккк)