МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии
МККК призвал обеспечить доступ для медиков и гуманитарных работников в Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников, говорится в заявлении организации в соцсети X.
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"Мы призываем все стороны (в Сирии - ред.) в срочном порядке обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ медицинским и гуманитарным работникам к тем, кто в этом нуждается", - сказано в публикации.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии , они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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