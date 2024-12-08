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МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:38 08.12.2024 (обновлено: 15:57 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/mkkk-1988012976.html
МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии
МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии
Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:38
2024-12-08T15:57
война в сирии
в мире
сирия
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников, говорится в заявлении организации в соцсети X."Мы призываем все стороны (в Сирии - ред.) в срочном порядке обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ медицинским и гуманитарным работникам к тем, кто в этом нуждается", - сказано в публикации.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии , они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сирия, международный комитет красного креста (мккк)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК призвал обеспечить безопасный доступ для медработников в Сирии

МККК призвал обеспечить доступ для медиков и гуманитарных работников в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме
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ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в Сирии срочно обеспечить безопасный доступ для медицинских и гуманитарных работников, говорится в заявлении организации в соцсети X.
«
"Мы призываем все стороны (в Сирии - ред.) в срочном порядке обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ медицинским и гуманитарным работникам к тем, кто в этом нуждается", - сказано в публикации.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии , они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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