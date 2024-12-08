Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 08.12.2024 (обновлено: 21:05 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/minsk-1988045132.html
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии - РИА Новости, 08.12.2024
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии
Минск постепенно модернизирует вооружение своей армии, но не увеличивает личный состав вооруженных сил, сохраняя его в штате мирного времени, сообщил начальник... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:31
2024-12-08T21:05
в мире
минск
белоруссия
вооруженные силы белоруссии
польша
анджей дуда
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101469/24/1014692453_0:80:2500:1486_1920x0_80_0_0_6ca226423fffe71fd64444ac6093dfb6.jpg
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Минск постепенно модернизирует вооружение своей армии, но не увеличивает личный состав вооруженных сил, сохраняя его в штате мирного времени, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телеканалу СТВ. "Постепенно мы модернизируем свое вооружение и военную технику. При этом мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск, и мы планируем жить в мире, дружбе и согласии. В отличие от Польши", - заявил Ревенко.Ревенко напомнил, что в Польше в скором времени хотят достичь численности армии в 300 тысяч человек - практически в два раза больше, чем было пять лет назад."Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?" - продолжил он.Войско польское стало третьей армией НАТО по показателю численности, заявил в октябре журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, численность солдат превысила 200 тысяч. Ранее руководство Польши заявляло, что в плане развития вооруженных сил увеличение численности армии до 300 тысяч человек. Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в два раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987891178.html
https://ria.ru/20241208/minsk-1988044905.html
минск
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101469/24/1014692453_207:0:2294:1565_1920x0_80_0_0_4af971d7a1085339eaf1a5dcb6089881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, белоруссия, вооруженные силы белоруссии, польша, анджей дуда, нато
В мире, Минск, Белоруссия, Вооруженные силы Белоруссии, Польша, Анджей Дуда, НАТО
В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии

Ревенко: Минск не увеличивает личный состав ВС, но модернизирует свое вооружение

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы на военном параде в Минске
Зенитные ракетно-пушечные комплексы на военном параде в Минске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетно-пушечные комплексы на военном параде в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Минск постепенно модернизирует вооружение своей армии, но не увеличивает личный состав вооруженных сил, сохраняя его в штате мирного времени, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телеканалу СТВ.
«
"Постепенно мы модернизируем свое вооружение и военную технику. При этом мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск, и мы планируем жить в мире, дружбе и согласии. В отличие от Польши", - заявил Ревенко.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Белоруссии объяснили решение о размещении "Орешника"
7 декабря, 15:24
Ревенко напомнил, что в Польше в скором времени хотят достичь численности армии в 300 тысяч человек - практически в два раза больше, чем было пять лет назад.
«
"Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?" - продолжил он.
Войско польское стало третьей армией НАТО по показателю численности, заявил в октябре журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, численность солдат превысила 200 тысяч. Ранее руководство Польши заявляло, что в плане развития вооруженных сил увеличение численности армии до 300 тысяч человек. Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в два раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
Минск - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Минске заявили о готовности отвечать на угрозы от незаконных формирований
Вчера, 20:28
 
В миреМинскБелоруссияВооруженные силы БелоруссииПольшаАнджей ДудаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала