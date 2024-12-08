https://ria.ru/20241208/minsk-1988045132.html

В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии

В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии - РИА Новости, 08.12.2024

В Белоруссии объяснили, почему не планируют увеличивать численность армии

Минск постепенно модернизирует вооружение своей армии, но не увеличивает личный состав вооруженных сил, сохраняя его в штате мирного времени, сообщил начальник... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:31

2024-12-08T20:31

2024-12-08T21:05

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Минск постепенно модернизирует вооружение своей армии, но не увеличивает личный состав вооруженных сил, сохраняя его в штате мирного времени, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телеканалу СТВ. "Постепенно мы модернизируем свое вооружение и военную технику. При этом мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это обозначает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск, и мы планируем жить в мире, дружбе и согласии. В отличие от Польши", - заявил Ревенко.Ревенко напомнил, что в Польше в скором времени хотят достичь численности армии в 300 тысяч человек - практически в два раза больше, чем было пять лет назад."Они прямо об этом говорят. И интересное у них такое заявление, что мы готовимся к войне. И вопрос: к войне с кем?" - продолжил он.Войско польское стало третьей армией НАТО по показателю численности, заявил в октябре журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, численность солдат превысила 200 тысяч. Ранее руководство Польши заявляло, что в плане развития вооруженных сил увеличение численности армии до 300 тысяч человек. Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в два раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987891178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, минск, белоруссия, вооруженные силы белоруссии, польша, анджей дуда, нато