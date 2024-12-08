https://ria.ru/20241208/liksutov-1987996111.html

Ликсутов: завод по выпуску высокотехнологичной продукции появится в Москве

Ликсутов: завод по выпуску высокотехнологичной продукции появится в Москве - РИА Новости, 08.12.2024

Ликсутов: завод по выпуску высокотехнологичной продукции появится в Москве

Власти Москвы выставили на торги по аренде участок земли для строительства предприятия автомобилестроительной, легкой, строительной или целлюлозно-бумажной... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:13

2024-12-08T14:13

2024-12-08T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги по аренде участок земли для строительства предприятия автомобилестроительной, легкой, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности, льготная ставка составит один рубль в год, сообщил в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город предлагает столичным промышленникам широкий перечень мер поддержки. Под локализацию высокотехнологичных производств в рамках масштабных инвестиционных проектов предоставляем инвесторам землю по льготной ставке один рубль в год. Сейчас идут торги на право заключить соглашение о реализации МаИП в отношении участка площадью 0,86 гектара на Салтыковкой улице", — привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Заместитель мэра Москвы добавил, что победитель данного аукциона сможет разместить предприятие площадью 14 тысяч "квадратов".Отмечается, что данный участок располагается в районе Новокосино. Там потенциальный инвестор получит возможность возвести производство автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности."Город с 2016 года активно развивает такой механизм, как МаИП. Сегодня на востоке столицы уже выделили свыше 10 га земли для создания 7 предприятий легкой, пищевой, строительной, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности", - отметил, в свою очередь, министр столичного правительства, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.По его словам, благодаря поддержке властей Москвы будет возведено свыше 88 тысяч "квадратов" промышленных площадей и создано порядка одной тысячи новых рабочих мест.В Москве всего одобрены и реализуются более 90 масштабных инвестиционных проектов, по которым в разных районах мегаполиса появятся промышленные предприятия и будет создано примерно 60 тысяч новых рабочих мест. Свыше половины из них реализуются на льготных условиях – участки земли для возведения предприятий столичные власти предоставили инвесторам по льготной ставке — 1 рубль в год.Ранее Ликсутов сообщил, что объем промышленного производства в Москве вырос на 15% по итогам января – октября 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Среди лидеров – производители одежды, компьютеров, машин, оборудования и других изделий.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса