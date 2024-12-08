https://ria.ru/20241208/liksutov-1987938451.html

Украшенный городской транспорт поедет в Москве с 15 декабря

Украшенный городской транспорт поедет в Москве с 15 декабря - РИА Новости, 08.12.2024

Украшенный городской транспорт поедет в Москве с 15 декабря

Украшенный городской транспорт поедет в Москве с 15 декабря, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:13

2024-12-08T12:13

2024-12-08T12:22

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украшенный городской транспорт поедет в Москве с 15 декабря, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сейчас мы продолжаем готовиться к Новому году. С 15 декабря в Москве можно будет встретить украшенный городской транспорт. Его мы запускаем уже 10-й год подряд. Надеемся, поездки в таком транспорте обязательно создадут новогоднее настроение жителям города", - сказал Ликсутов журналистам.Он отметил, что пассажиров метро ждут 23 поезда в новогодней оклейке. Кроме того, на Замоскворецкой линии можно будет встретить уникальный "Номерной" поезд. На столичные улицы выйдут 64 украшенных трамвая: вагоны "Витязь-Москва" со светящимися гирляндами, тематические трамваи. А по трассе маршрута "А" будет традиционно курсировать новогодний трамвай "Татра" с украшениями в виде символов Нового года."Кроме того, в метро, на МЦК, МЦД, автовокзалах и причалах разместили более 100 елок. В метро также украсили кассы и стойки "Живое общение". На трех станциях метрополитена появятся тематические фотозоны. У станций метро и в вестибюлях установим 23 новогодние буквы "М", а также полюбившиеся инсталляции "Два сердца столицы". Вблизи станции метро "Кропоткинская" появилась инсталляция буквы "М" в новогоднем шаре", - добавил Ликсутов.Заммэра уточнил, что также на своде эскалаторной галереи на Воробьевых горах появилось более 140 украшений — елочных игрушек и подарков."Бесплатный каток площадью 800 квадратных метров впервые откроется для всех желающих 26 декабря на площадке "Печатники" ОЭЗ "ТехнополисМосква". Он сможет одновременно вмещать до 140 человек", - отметил Ликсутов.

https://ria.ru/20241208/kruizy-1983958113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, максим ликсутов