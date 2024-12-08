https://ria.ru/20241208/led-1988240874.html

Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья

Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья - РИА Новости, 09.12.2024

Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья

Ледяной дождь может пойти в Москве до конца воскресенья, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T13:27

2024-12-08T13:27

2024-12-09T18:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ледяной дождь может пойти в Москве до конца воскресенья, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице возможен ледяной дождь. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://realty.ria.ru/20241206/osveschenie-1986904452.html

москва

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москва, городское хозяйство москвы