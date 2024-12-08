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Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья
Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья - РИА Новости, 09.12.2024
Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья
Ледяной дождь может пойти в Москве до конца воскресенья, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T13:27
2024-12-08T13:27
2024-12-09T18:29
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ледяной дождь может пойти в Москве до конца воскресенья, автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице возможен ледяной дождь. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. В ведомстве попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Ледяной дождь возможен в Москве до конца воскресенья
Горхозяйство Москвы: ледяной дождь возможен в столице до конца воскресенья