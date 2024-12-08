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У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 08.12.2024
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16:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/kurily-1988018197.html
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 08.12.2024
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:30
2024-12-08T16:30
происшествия
охотское море
матуа
северо-курильск
курильские острова
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 8 декабря в 21.24 (13.24 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. Такие данные привели специалисты местного гидрометеопоста.
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987215222.html
охотское море
матуа
северо-курильск
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происшествия, охотское море, матуа, северо-курильск, курильские острова, россия
Происшествия, Охотское море, Матуа, Северо-Курильск, Курильские острова, Россия
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 8 декабря в 21.24 (13.24 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. Такие данные привели специалисты местного гидрометеопоста.
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