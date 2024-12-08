https://ria.ru/20241208/kurily-1988018197.html
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 08.12.2024
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:30
2024-12-08T16:30
2024-12-08T16:30
происшествия
охотское море
матуа
северо-курильск
курильские острова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_fb3d2ef5f0b3f2ec0724a46854ef9aac.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 8 декабря в 21.24 (13.24 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. Такие данные привели специалисты местного гидрометеопоста.
https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987215222.html
охотское море
матуа
северо-курильск
курильские острова
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2e2e9e4f1250b6684af764a39aad5507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, матуа, северо-курильск, курильские острова, россия
Происшествия, Охотское море, Матуа, Северо-Курильск, Курильские острова, Россия
У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1
У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1