https://ria.ru/20241208/kurily-1988018197.html

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 08.12.2024

У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:30

2024-12-08T16:30

2024-12-08T16:30

происшествия

охотское море

матуа

северо-курильск

курильские острова

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 8 декабря в 21.24 (13.24 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. Такие данные привели специалисты местного гидрометеопоста.

https://ria.ru/20241204/kamchatka-1987215222.html

охотское море

матуа

северо-курильск

курильские острова

россия

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происшествия, охотское море, матуа, северо-курильск, курильские острова, россия