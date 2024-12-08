Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 08.12.2024 (обновлено: 22:33 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html
Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области
Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны ВСУ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:13
2024-12-08T22:33
жилье
курская область
льгов
россия
александр хинштейн
ирек файзуллин
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:85:1844:1122_1920x0_80_0_0_018b79f3f8c7a7a3440c9b6035d55b82.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны ВСУ. В воскресенье врио главы региона приехал на место обстрела в городе Льгове, где в нескольких домах оказались повреждены окна. Он подчеркнул, что прибыл поддержать жителей, разобраться, как работает выстроенная властями система помощи, как идет восстановление и насколько оперативно. Вечером Хинштейн написал в Telegram-канале, что при обстреле пострадали два дома — в ряде квартир ударной волной и осколками выбиты стекла. Врио губернатора отметил, что сам обошел квартиры, поговорил с жителями. По его словам, они не унывают. "Из плюсов: местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур. Все осколки убраны. Из минусов: процесс восстановления жилья требует пересмотра. Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем", — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что обсудил эту ситуацию с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и его заместителями. По словам Хинштейна, сам подход они поддержали, варианты будут прорабатываться. Врио губернатора дал все необходимые поручения областному правительству.Хинштейн также подчеркнул, что оперативная помощь жителям особенно важна сейчас, когда на дворе зима. Он отметил, что никто не должен остаться один на один со своими трудностями.В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Курской области нужен был кризисный менеджер и, по мнению Путина, Хинштейн лучше справится с этой ролью.
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html
https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988048395.html
курская область
льгов
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29743/88/297438809_0:0:1844:1383_1920x0_80_0_0_ff3d15d8f73831c01894df7fd5452af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, курская область, льгов, россия, александр хинштейн, ирек файзуллин, вооруженные силы украины, украина
Жилье, Курская область, Льгов, Россия, Александр Хинштейн, Ирек Файзуллин, Вооруженные силы Украины, Украина
Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области

Хинштейн предложил восстанавливать жилье в Курской области за счет властей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны ВСУ.
В воскресенье врио главы региона приехал на место обстрела в городе Льгове, где в нескольких домах оказались повреждены окна. Он подчеркнул, что прибыл поддержать жителей, разобраться, как работает выстроенная властями система помощи, как идет восстановление и насколько оперативно.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области
Вчера, 15:48
Вечером Хинштейн написал в Telegram-канале, что при обстреле пострадали два дома — в ряде квартир ударной волной и осколками выбиты стекла. Врио губернатора отметил, что сам обошел квартиры, поговорил с жителями. По его словам, они не унывают.
«
"Из плюсов: местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур. Все осколки убраны. Из минусов: процесс восстановления жилья требует пересмотра. Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем", — подчеркнул Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
7 декабря, 14:43
Он добавил, что обсудил эту ситуацию с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и его заместителями. По словам Хинштейна, сам подход они поддержали, варианты будут прорабатываться. Врио губернатора дал все необходимые поручения областному правительству.
Хинштейн также подчеркнул, что оперативная помощь жителям особенно важна сейчас, когда на дворе зима. Он отметил, что никто не должен остаться один на один со своими трудностями.
В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Курской области нужен был кризисный менеджер и, по мнению Путина, Хинштейн лучше справится с этой ролью.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Вчера, 21:01
 
ЖильеКурская областьЛьговРоссияАлександр ХинштейнИрек ФайзуллинВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала