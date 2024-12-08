https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988054349.html

Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области

Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны ВСУ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:13

2024-12-08T22:13

2024-12-08T22:33

жилье

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льгов

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александр хинштейн

ирек файзуллин

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил новый подход к восстановлению жилья после атак со стороны ВСУ. В воскресенье врио главы региона приехал на место обстрела в городе Льгове, где в нескольких домах оказались повреждены окна. Он подчеркнул, что прибыл поддержать жителей, разобраться, как работает выстроенная властями система помощи, как идет восстановление и насколько оперативно. Вечером Хинштейн написал в Telegram-канале, что при обстреле пострадали два дома — в ряде квартир ударной волной и осколками выбиты стекла. Врио губернатора отметил, что сам обошел квартиры, поговорил с жителями. По его словам, они не унывают. "Из плюсов: местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур. Все осколки убраны. Из минусов: процесс восстановления жилья требует пересмотра. Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем", — подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что обсудил эту ситуацию с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и его заместителями. По словам Хинштейна, сам подход они поддержали, варианты будут прорабатываться. Врио губернатора дал все необходимые поручения областному правительству.Хинштейн также подчеркнул, что оперативная помощь жителям особенно важна сейчас, когда на дворе зима. Он отметил, что никто не должен остаться один на один со своими трудностями.В четверг Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил Александра Хинштейна врио губернатора.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Курской области нужен был кризисный менеджер и, по мнению Путина, Хинштейн лучше справится с этой ролью.

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https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html

https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988048395.html

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жилье, курская область, льгов, россия, александр хинштейн, ирек файзуллин, вооруженные силы украины, украина