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Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах, для контроля... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:48
2024-12-08T15:48
специальная военная операция на украине
льгов
курская область
россия
александр хинштейн
ирек файзуллин
украина
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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах, для контроля восстановления жилья. "Прибыл в город Льгов, здесь ночью в результате атаки украинских нацистов, пострадало несколько домов. Выбиты стекла в квартирах у людей, они написали мне в личные обращения. Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь", - сообщается в его Telegram-канале. По словам Хинштейна, систему помощи людям необходимо перестроить, чтобы оказывать ее незамедлительно в связи с холодной погодой. Он уточняет, что на месте связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для оперативного решения вопроса.
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льгов, курская область, россия, александр хинштейн, ирек файзуллин, украина
Специальная военная операция на Украине, Льгов, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Ирек Файзуллин, Украина
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн прибыл на место обстрела в городе Льгов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах, для контроля восстановления жилья.
"Прибыл в город Льгов, здесь ночью в результате атаки украинских нацистов, пострадало несколько домов. Выбиты стекла в квартирах у людей, они написали мне в личные обращения. Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь", - сообщается в его Telegram-канале.
По словам Хинштейна, систему помощи людям необходимо перестроить, чтобы оказывать ее незамедлительно в связи с холодной погодой. Он уточняет, что на месте связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для оперативного решения вопроса.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛьговКурская областьРоссияАлександр ХинштейнИрек ФайзуллинУкраина
 
 
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