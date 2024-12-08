https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html

Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области

Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах, для контроля... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:48

2024-12-08T15:48

2024-12-08T15:48

специальная военная операция на украине

льгов

курская область

россия

александр хинштейн

ирек файзуллин

украина

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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах, для контроля восстановления жилья. "Прибыл в город Льгов, здесь ночью в результате атаки украинских нацистов, пострадало несколько домов. Выбиты стекла в квартирах у людей, они написали мне в личные обращения. Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь", - сообщается в его Telegram-канале. По словам Хинштейна, систему помощи людям необходимо перестроить, чтобы оказывать ее незамедлительно в связи с холодной погодой. Он уточняет, что на месте связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для оперативного решения вопроса.

https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html

льгов

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льгов, курская область, россия, александр хинштейн, ирек файзуллин, украина