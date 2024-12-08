https://ria.ru/20241208/izrail-1988053681.html
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот - РИА Новости, 08.12.2024
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот
Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:03
2024-12-08T22:03
2024-12-08T22:19
в мире
израиль
голанские высоты
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d206c286848fab61b3c3a6e3503a52f9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода посторонних сил в этот район, сообщила в воскресенье вечером государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По данным телерадиокомпании, по мере усугубления внутрисирийского кризиса кабинет министров единогласно одобрил ввод сухопутных сил в буферную зону и захват господствующих позиций на Голанских высотах. Kan отмечает со ссылкой на осведомленного источника, что позже будет решено, стоит ли расширять контроль над этой территорией, "прежде чем в образовавшийся вакуум войдет кто-то еще". Ранее в воскресенье ВВС Израиля атаковали десятки целей в Сирии, включая зенитно-ракетные комплексы, мощности по производству и хранению ракет класса "земля - земля" и систем ПВО. Атаки призваны обеспечить дальнейшую свободу действий Израиля в сирийском небе, отметила телерадиокомпания.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1988042903.html
израиль
голанские высоты
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575181916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b01fca262192164f82bfb1478df8d22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, голанские высоты, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Израиль, Голанские высоты, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот
Kan: Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот