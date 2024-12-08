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Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот - РИА Новости, 08.12.2024
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22:03 08.12.2024 (обновлено: 22:19 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/izrail-1988053681.html
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот - РИА Новости, 08.12.2024
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот
Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:03
2024-12-08T22:19
в мире
израиль
голанские высоты
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода посторонних сил в этот район, сообщила в воскресенье вечером государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По данным телерадиокомпании, по мере усугубления внутрисирийского кризиса кабинет министров единогласно одобрил ввод сухопутных сил в буферную зону и захват господствующих позиций на Голанских высотах. Kan отмечает со ссылкой на осведомленного источника, что позже будет решено, стоит ли расширять контроль над этой территорией, "прежде чем в образовавшийся вакуум войдет кто-то еще". Ранее в воскресенье ВВС Израиля атаковали десятки целей в Сирии, включая зенитно-ракетные комплексы, мощности по производству и хранению ракет класса "земля - земля" и систем ПВО. Атаки призваны обеспечить дальнейшую свободу действий Израиля в сирийском небе, отметила телерадиокомпания.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
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в мире, израиль, голанские высоты, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Израиль, Голанские высоты, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот

Kan: Израиль может усилить военный контроль над сирийской частью Голанских высот

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах
Израильские солдаты на Голанских высотах - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты на Голанских высотах. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода посторонних сил в этот район, сообщила в воскресенье вечером государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.
По данным телерадиокомпании, по мере усугубления внутрисирийского кризиса кабинет министров единогласно одобрил ввод сухопутных сил в буферную зону и захват господствующих позиций на Голанских высотах.
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Kan отмечает со ссылкой на осведомленного источника, что позже будет решено, стоит ли расширять контроль над этой территорией, "прежде чем в образовавшийся вакуум войдет кто-то еще".
Ранее в воскресенье ВВС Израиля атаковали десятки целей в Сирии, включая зенитно-ракетные комплексы, мощности по производству и хранению ракет класса "земля - земля" и систем ПВО. Атаки призваны обеспечить дальнейшую свободу действий Израиля в сирийском небе, отметила телерадиокомпания.
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В миреИзраильГоланские высотыСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Война в Сирии
 
 
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