https://ria.ru/20241208/izrail-1988053681.html

Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот

Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот - РИА Новости, 08.12.2024

Израиль может усилить контроль над сирийской частью Голанских высот

Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:03

2024-12-08T22:03

2024-12-08T22:19

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обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Военно-политическое руководство Израиля рассматривает возможность усиления военного контроля над сирийской частью Голанских высот с целью не допустить прихода посторонних сил в этот район, сообщила в воскресенье вечером государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники. По данным телерадиокомпании, по мере усугубления внутрисирийского кризиса кабинет министров единогласно одобрил ввод сухопутных сил в буферную зону и захват господствующих позиций на Голанских высотах. Kan отмечает со ссылкой на осведомленного источника, что позже будет решено, стоит ли расширять контроль над этой территорией, "прежде чем в образовавшийся вакуум войдет кто-то еще". Ранее в воскресенье ВВС Израиля атаковали десятки целей в Сирии, включая зенитно-ракетные комплексы, мощности по производству и хранению ракет класса "земля - земля" и систем ПВО. Атаки призваны обеспечить дальнейшую свободу действий Израиля в сирийском небе, отметила телерадиокомпания.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, голанские высоты, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии