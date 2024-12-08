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Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
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16:48 08.12.2024 (обновлено: 17:22 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/izrail-1988019841.html
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией
Израиль останется привержен политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию, включая курдов, друзов, мусульман и христиан, заявил в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:48
2024-12-08T17:22
в мире
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
башар асад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израиль останется привержен политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию, включая курдов, друзов, мусульман и христиан, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы продолжаем политику добрососедства, которую проводили, когда открыли здесь полевой госпиталь, оказавший помощь тысячам сирийцев, раненым и пострадавшим в гражданской войне. Сотни сирийских детей родились здесь, в Израиле. Поэтому мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам ... Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем", - заявил премьер во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии. Нетаньяху добавил, что Израиль будет пристально следить за развитием событий в соседней стране после падения власти Башара Асада и сделает всё необходимое для защиты своих границ и безопасности.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, башар асад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Башар Асад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией

Нетаньяху: Израиль останется привержен политике добрососедства с народами Сирии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израиль останется привержен политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию, включая курдов, друзов, мусульман и христиан, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы продолжаем политику добрососедства, которую проводили, когда открыли здесь полевой госпиталь, оказавший помощь тысячам сирийцев, раненым и пострадавшим в гражданской войне. Сотни сирийских детей родились здесь, в Израиле. Поэтому мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам ... Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем", - заявил премьер во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии.
Нетаньяху добавил, что Израиль будет пристально следить за развитием событий в соседней стране после падения власти Башара Асада и сделает всё необходимое для защиты своих границ и безопасности.
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