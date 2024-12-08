https://ria.ru/20241208/izrail-1988019841.html

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику добрососедства с Сирией

Израиль останется привержен политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию, включая курдов, друзов, мусульман и христиан, заявил в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:48

2024-12-08T16:48

2024-12-08T17:22

в мире

израиль

сирия

биньямин нетаньяху

башар асад

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израиль останется привержен политике добрососедства с дружественными народами, населяющими Сирию, включая курдов, друзов, мусульман и христиан, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы продолжаем политику добрососедства, которую проводили, когда открыли здесь полевой госпиталь, оказавший помощь тысячам сирийцев, раненым и пострадавшим в гражданской войне. Сотни сирийских детей родились здесь, в Израиле. Поэтому мы протягиваем ту же руку мира нашим друзьям-друзам ... Мы также протягиваем руку мира курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем", - заявил премьер во время визита на Голанские высоты, по которым проходит граница Израиля и Сирии. Нетаньяху добавил, что Израиль будет пристально следить за развитием событий в соседней стране после падения власти Башара Асада и сделает всё необходимое для защиты своих границ и безопасности.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, башар асад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024