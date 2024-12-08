https://ria.ru/20241208/iran-1988022892.html
Иран ожидает продолжения отношений с Сирией после смены власти
Иран ожидает продолжения отношений с Сирией после смены власти - РИА Новости, 08.12.2024
Иран ожидает продолжения отношений с Сирией после смены власти
Иранская сторона на фоне смены власти в Сирии ожидает, что отношения двух стран продолжатся на основании общих интересов и реализации международных правовых... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:15
2024-12-08T17:15
2024-12-08T17:20
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башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕГЕРАН, 8 дек – РИА Новости. Иранская сторона на фоне смены власти в Сирии ожидает, что отношения двух стран продолжатся на основании общих интересов и реализации международных правовых обязательств, следует из заявления МИД Ирана. "Отношения между Ираном и Сирией имеют долгую историю и всегда были дружественными. Мы ожидаем, что наши отношения с Дамаском будут продолжаться при мудром и дальновидном подходе двух стран, основанном на общих интересах и выполнении международных юридический обязательств и соглашений", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам". В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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в мире, сирия, иран, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Иран, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Иран ожидает продолжения отношений с Сирией после смены власти
МИД Ирана: отношения с Сирией продолжатся на основании общих интересов