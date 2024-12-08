https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html

В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв

В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв - РИА Новости, 08.12.2024

В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв

Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:09

2024-12-08T22:09

2024-12-08T22:09

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. "В Харькове прозвучал взрыв у отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что инцидент произошел в Слободском районе города из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241102/chislo-1981537825.html

харьков

украина

слободской район

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Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, слободской район