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В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв - РИА Новости, 08.12.2024
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22:09 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв - РИА Новости, 08.12.2024
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв
Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:09
2024-12-08T22:09
в мире
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украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. "В Харькове прозвучал взрыв у отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что инцидент произошел в Слободском районе города из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадавших нет.
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в мире, харьков, украина, слободской район
В мире, Харьков, Украина, Слободской район
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв

Около отделения полиции в Харькове прогремел взрыв, поврежден фасад здания

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции.
«
"В Харькове прозвучал взрыв у отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что инцидент произошел в Слободском районе города из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадавших нет.
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