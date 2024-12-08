https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв - РИА Новости, 08.12.2024
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв
Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:09
2024-12-08T22:09
2024-12-08T22:09
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрыв произошел у полицейского отделения в Харькове на Украине, поврежден фасад здания, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление полиции. "В Харькове прозвучал взрыв у отделения полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что инцидент произошел в Слободском районе города из-за срабатывания неизвестного взрывного устройства. В результате взрыва поврежден фасад здания, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241102/chislo-1981537825.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, слободской район
В мире, Харьков, Украина, Слободской район
В Харькове у отделения полиции прогремел взрыв
Около отделения полиции в Харькове прогремел взрыв, поврежден фасад здания