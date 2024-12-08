https://ria.ru/20241208/gosnagrady-1987957663.html

Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды

Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды - РИА Новости, 08.12.2024

Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды

Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T05:10

2024-12-08T05:10

2024-12-08T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск "Запад" за... мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов. "Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды – медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки", - добавили в Минобороны РФ. Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html

https://ria.ru/20241020/gosnagrady-1978940788.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)