https://ria.ru/20241208/gosnagrady-1987957663.html
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды - РИА Новости, 08.12.2024
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды
Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:10
2024-12-08T05:10
2024-12-08T05:10
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск "Запад" за... мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов. "Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды – медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки", - добавили в Минобороны РФ. Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды
Военнослужащим военной полиции группировки "Запад" вручили госнаграды
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск "Запад" за... мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов.
"Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды – медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки", - добавили в Минобороны РФ
.
Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
"Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач", - уточнили в Минобороны.