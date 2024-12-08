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Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/gosnagrady-1987957663.html
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды - РИА Новости, 08.12.2024
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды
Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:10
2024-12-08T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск "Запад" за... мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов. "Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды – медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки", - добавили в Минобороны РФ. Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества. "Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы военной полиции группировки "Запад" получили госнаграды

Военнослужащим военной полиции группировки "Запад" вручили госнаграды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники военной полиции РФ
Сотрудники военной полиции РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники военной полиции РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащим военной полиции группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения спецоперации, вручили государственные награды, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащим подразделений военной полиции группировки войск "Запад" за... мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, были вручены государственные и ведомственные награды на передовой", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что для вручения государственных наград к своим подразделениям прибыл начальник военной полиции группировки, полковник Александр Безклубов.
"Наиболее отличившимся солдатам, сержантам, прапорщикам и офицерам подразделений военной полиции вручены боевые государственные награды – медали "За отвагу" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством". Также военнослужащим были вручены ведомственные награды и ценные подарки", - добавили в Минобороны РФ.
Сообщается, что Безклубов поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, самоотверженную ратную службу, а также пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.
"Сразу после награждения военнослужащие военной полиции вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач", - уточнили в Минобороны.
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