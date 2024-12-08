https://ria.ru/20241208/gorlovka-1987998953.html
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус - РИА Новости, 08.12.2024
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус
Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:49
2024-12-08T13:49
2024-12-08T13:49
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стирол
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки", - сообщил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус
В Горловке пострадали четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона на автобус