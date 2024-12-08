https://ria.ru/20241208/gorlovka-1987998953.html

В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус

В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус - РИА Новости, 08.12.2024

В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус

Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:49

2024-12-08T13:49

2024-12-08T13:49

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в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки", - сообщил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241207/shebekino-1987935433.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол