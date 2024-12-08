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В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/gorlovka-1987998953.html
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус - РИА Новости, 08.12.2024
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус
Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:49
2024-12-08T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки", - сообщил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241207/shebekino-1987935433.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке пострадали четыре человека пострадали при атаке дрона на автобус

В Горловке пострадали четыре мирных жителя пострадали при атаке дрона на автобус

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атаки на автобус в Горловке в ДНР со стороны украинского беспилотника, заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автобус маршрута № 8 ранены четыре мирных жителя Горловки", - сообщил мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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