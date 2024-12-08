https://ria.ru/20241208/freyndlikh-1987702722.html

Биография Алисы Фрейндлих

Биография Алисы Фрейндлих - РИА Новости, 08.12.2024

Биография Алисы Фрейндлих

Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:55

2024-12-08T01:55

2024-12-08T01:55

справки

алиса фрейндлих

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Российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье актера Бруно Фрейндлиха (1909-2002).В 1957 году окончила Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского (курс Бориса Зона).В 1957-1961 годах играла в труппе Ленинградского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Среди ее театральных ролей – Катя Крайнева ("Раскрытое окно" Эмиля Брагинского), Поля Вихрова ("Живая вода" по роману Леонида Леонова "Русский лес"), Маша ("Рождены в Ленинграде" Ольги Берггольц).В 1961-1983 годах была актрисой Академического театра имени Ленсовета. В театре она играла роли Элизы Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Джульетты в "Ромео и Джульетте" и Катарины в "Укрощении строптивой" Уильяма Шекспира, Гелены в "Варшавской мелодии" Леонида Зорина, Малыша в постановке "Малыш и Карлсон" по Астрид Линдгрен, Катерины Ивановны в "Преступлении и наказании" Федора Достоевского, Раневской в "Вишневом саде" Антона Чехова и др.С 1983 года Алиса Фрейндлих – актриса Большого драматического театра имени М. Горького (с 1992 года – имени Г.А. Товстоногова).На сцене БДТ играла в спектаклях "Волки и овцы" Александра Островского (Глафира), "На дне" Максима Горького (Настя), "Стеклянный зверинец" Теннеси Уильямса (Аманда Уингфилд), "Вишневый сад" Антона Чехова (Шарлотта), "Макбет" Уильяма Шекспира (Леди Макбет), "Аркадия" Тома Стоппарда (Леди Крум) и др.В текущем репертуаре актриса занята в спектаклях "Дядюшкин сон" Достоевского (Москалева), "Лето одного года" Эрнеста Томпсона (Этель Тэйер), "Война и мир" по Льву Толстому (Наталья Ильинична), "Алиса" Андрея Могучего (Алиса).Будучи студенткой, Алиса Фрейндлих дебютировала в кино, сыграв в фильме Фридриха Эрмлера "Неоконченная повесть" (1955) и драме Андрея Апсолона и Бориса Дмоховского "Таланты и поклонники" (1955). Первой большой работой артистки стала Анна Капитонова в киноальманахе по рассказам Антона Чехова "Семейное счастье" (1969). Переломным для актрисы стал 1976 год, когда она была приглашена Эльдаром Рязановым на роль Людмилы Калугиной в комедийную мелодраму "Служебный роман". За эту роль Алиса Фрейндлих в 1977 году была названа актрисой года по итогам опроса журнала "Советский экран". В 1978 году актриса снялась в мелодраме "Старомодная комедия" по одноименной пьесе Алексея Арбузова.В 1979 году она сыграла жену главного героя в фантастической притче Андрея Тарковского "Сталкер", а также снялась в роли королевы Анны в приключенческом фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" по роману Александра Дюма.Большой удачей актрисы стала роль писательницы Ирины Дмитриевны в драме Валерия Тодоровского "Подмосковные вечера" (1994). Она принесла Алисе Фрейндлих первую статуэтку премии "Ника" за лучшую женскую роль второго плана.В картине по одноименной повести Дины Рубиной "На Верхней Масловке" (2004) Фрейндлих сыграла скульптора Анну Борисовну, доживающую свою жизнь в старой мастерской. Эта работа принесла актрисе вторую премию "Ника" за лучшую женскую роль.В биографической ленте "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) Алиса Фрейндлих сыграла мать поэта Иосифа Бродского.В 2014 году Алиса Фрейндлих сыграла одну из главных ролей в мелодраме "Линия Марты". Картина рассказывала историю письма с извинениями, которую еще в блокадном Ленинграде маленький мальчик написал девочке. Уже в современном Санкт-Петербурге главные герои пытаются его доставить адресату.Актриса также сыграла главные роли в таких фильмах как "Клетка для канареек" (1983), "Жестокий романс" (1984), "Тайна Снежной Королевы" (1986), "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" (1988), "Женская логика" (2001-2004), "Васильевский остров" (2008) и др.Всего фильмография актрисы включает более 80 фильмов. Среди ее киноработ последних лет – драма Валерия Тодоровского "Большой" (2017) и трагикомедия Владимира Котта "Карп отмороженный" (2017) и комедия Никиты Владимирова "Родители строгого режима" (2022).Алиса Фрейндлих – народная артистка СССР (1981). Лауреат Государственной премии РСФСР (1976), лауреат Государственных премий России в области литературы и искусства (1995, 2000, 2007), Премии правительства РФ в области культуры (2010).Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1986), российскими орденами Дружбы (1994), Почета (2014), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2004), III (2009) и II (2019) степеней. Лауреат премии "Кумир" (2000), "Золотая Маска" (2001, 2006), "Ника" (1994, 2005), "Триумф" (2001), Международной премии Станиславского "За вклад в развитие актерского искусства" (2004), "Золотой софит" (1995, 2004, 2005, 2006, 2011), премии "Звезда Театрала" (2013) и др.В 2015 году Алисе Фрейндлих был присужден приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова премии "Ника". В 2018 году она получила премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме "Большой". В этом же году актриса была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Карп отмороженный". В 2019 году Фрейндлих была отмечена Премией правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства. Алиса Фрейндлих трижды была замужем. Первым мужем актрисы был ее однокурсник актер и сценарист Владимир Карасев (1934-2009). Вторым мужем Фрейндлих был главный режиссер Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров (1919-1999), третьим супругом – актер Юрий Соловей. От второго брака у Алисы Фрейндлих есть дочь – актриса Варвара Владимирова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, алиса фрейндлих