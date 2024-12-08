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Во Франции готовят иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные - РИА Новости, 08.12.2024
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04:07 08.12.2024 (обновлено: 06:31 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/frantsiya-1987955835.html
Во Франции готовят иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные
Во Франции готовят иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные - РИА Новости, 08.12.2024
Во Франции готовят иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные
Французские ассоциации по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы президента Франции Эммануэля Макрона... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:07
2024-12-08T06:31
франция
париж
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Французские ассоциации по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы президента Франции Эммануэля Макрона по замене витражей XIX века в Соборе Парижской Богоматери на современные, сообщил РИА Новости историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер.В воскресенье собор открывается для посетителей спустя пять с половиной лет реконструкции после разрушительного пожара, произошедшего в апреле 2019 года. В декабре 2023 года Макрон объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл Нотр-Дама. Рикнер тогда запустил петицию против установки современных витражей в соборе. Она набрала почти 242 тысячи подписей."Благодаря нашей петиции мы смогли собрать средства на адвокатов для ассоциаций по защите культурного и исторического наследия, чтобы они могли обратиться в суд. Сначала мы обратимся в административный суд, а затем в госсовет", — сказал он. Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия. "Мы будем разбираться с этим в суде. Но надо признать, что сейчас оказывается колоссальное политическое давление. Данный вопрос может решить лишь министерство культуры. Но оно делает все, что Макрон ему скажет. Хотя сейчас с этим вотумом недоверия его правительству у Макрона меньше шансов навязать свои желания", — считает он.Рикнер отметил, что эти витражи признаны частью мирового культурного наследия, и предложение Макрона выставлять их отдельно в музее "абсурдно". "Их не затронул пожар, их реставрация была оплачена за счет пожертвований, собранных на ремонт собора после пожара. Нет ни одной причины их менять, кроме как доставить удовольствие тем, кто будет это делать – в особенности президенту. Макрон хочет оставить на Нотр-Даме свой след. Ему не удалось это сделать, пытаясь продавить проект современного шпиля, поэтому он попросил епархию адресовать ему письмо с просьбой заменить эти витражи", — сказал историк. По словам Рикнера, работы по замене витражей обойдутся в три—четыре миллиона евро. Пока официального разрешения на работы нет. Совет по защите культурного наследия Франции высказался против замены витражей, но, как отмечает Рикнер, это имеет лишь консультативный характер.Восемь проектов были представлены в ноябре 2024 года. Макрон ранее намеревался назвать победителя конкурса на изготовление современных витражей во время церемонии открытия собора, однако решил перенести объявление, сообщил Рикнер. По его словам, из проектов "не выделяется ни один".Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели.
https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html
https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html
https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html
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франция, париж, эммануэль макрон
Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Во Франции готовят иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные

Французские ассоциации оспорят планы Макрона по замене витражей в Нотр-Даме

© AP Photo / Bernat ArmangueСобор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Собор Парижской Богоматери. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 дек – РИА Новости. Французские ассоциации по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы президента Франции Эммануэля Макрона по замене витражей XIX века в Соборе Парижской Богоматери на современные, сообщил РИА Новости историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l'art Дидье Рикнер.
В воскресенье собор открывается для посетителей спустя пять с половиной лет реконструкции после разрушительного пожара, произошедшего в апреле 2019 года. В декабре 2023 года Макрон объявил конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл Нотр-Дама. Рикнер тогда запустил петицию против установки современных витражей в соборе. Она набрала почти 242 тысячи подписей.
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"Благодаря нашей петиции мы смогли собрать средства на адвокатов для ассоциаций по защите культурного и исторического наследия, чтобы они могли обратиться в суд. Сначала мы обратимся в административный суд, а затем в госсовет", — сказал он.
Рикнер отметил, что законом запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия.
"Мы будем разбираться с этим в суде. Но надо признать, что сейчас оказывается колоссальное политическое давление. Данный вопрос может решить лишь министерство культуры. Но оно делает все, что Макрон ему скажет. Хотя сейчас с этим вотумом недоверия его правительству у Макрона меньше шансов навязать свои желания", — считает он.
Рикнер отметил, что эти витражи признаны частью мирового культурного наследия, и предложение Макрона выставлять их отдельно в музее "абсурдно".
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"Их не затронул пожар, их реставрация была оплачена за счет пожертвований, собранных на ремонт собора после пожара. Нет ни одной причины их менять, кроме как доставить удовольствие тем, кто будет это делать – в особенности президенту. Макрон хочет оставить на Нотр-Даме свой след. Ему не удалось это сделать, пытаясь продавить проект современного шпиля, поэтому он попросил епархию адресовать ему письмо с просьбой заменить эти витражи", — сказал историк.
По словам Рикнера, работы по замене витражей обойдутся в три—четыре миллиона евро. Пока официального разрешения на работы нет. Совет по защите культурного наследия Франции высказался против замены витражей, но, как отмечает Рикнер, это имеет лишь консультативный характер.
Восемь проектов были представлены в ноябре 2024 года. Макрон ранее намеревался назвать победителя конкурса на изготовление современных витражей во время церемонии открытия собора, однако решил перенести объявление, сообщил Рикнер. По его словам, из проектов "не выделяется ни один".
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели.
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