https://ria.ru/20241208/film-1988031536.html

Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО

Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО - РИА Новости, 08.12.2024

Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложит президенту России Владимиру Путину о процессе создания первого художественного фильма про СВО "Алдан". РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:58

2024-12-08T18:58

2024-12-08T19:00

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложит президенту России Владимиру Путину о процессе создания первого художественного фильма про СВО "Алдан". Предпремьерный показ патриотической драмы "Алдан", в котором снялись Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, прошел в воскресенье в национальном центре "Россия" в Москве. Создатели фильма отметили, что "Алдан" стал первым межрегиональным кинопроектом Якутии и Запорожской области. Инициировал создание киноленты глава республики Айсен Николаев. "Будет нечестно говорить о моих планах, потому что после этого фильма я в любом случае буду делать доклад руководителю страны, потому что Владимир Владимирович (Путин) принял активное участие в том, чтобы это состоялось. Более того, выделялись отдельные деньги, президент нам помогал с финансированием, за что мы безмерно благодарны. Проект будет рожден после того, как мы посмотрим первый (фильм)... После того, как будет оценен этот проект, мы, посоветовавшись с руководителем, будем думать о (еще одном) большом каком-то проекте", - сказал журналистам Балицкий. Глава Якутии подчеркнул, что о героях СВО можно снять много фильмов. "Проектов много, героев много, не только на фронтах, но и в тылу. Те же добровольцы, волонтеры, и о каждом из них можно снять фильм. Потому что, бывая в зоне спецоперации, встречаясь у себя в республике с людьми, которые побывали там, я встречаюсь с такими удивительными событиями, историями, про которыми можно снять не один фильм. Уверен, что эти фильмы появятся и прославят наших героев", - сказал он. В основу фильма "Алдан" легли реальные события. Главный герой кинокартины – якутский IT-предприниматель, отправившийся добровольцем на СВО. Прототипом героя стал Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира подразделения и военный медик 155-й бригады морской пехоты.

https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html

https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, москва, евгений балицкий, владимир путин