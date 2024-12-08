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Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:58 08.12.2024 (обновлено: 19:00 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/film-1988031536.html
Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО
Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО - РИА Новости, 08.12.2024
Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложит президенту России Владимиру Путину о процессе создания первого художественного фильма про СВО "Алдан". РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:58
2024-12-08T19:00
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложит президенту России Владимиру Путину о процессе создания первого художественного фильма про СВО "Алдан". Предпремьерный показ патриотической драмы "Алдан", в котором снялись Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, прошел в воскресенье в национальном центре "Россия" в Москве. Создатели фильма отметили, что "Алдан" стал первым межрегиональным кинопроектом Якутии и Запорожской области. Инициировал создание киноленты глава республики Айсен Николаев. "Будет нечестно говорить о моих планах, потому что после этого фильма я в любом случае буду делать доклад руководителю страны, потому что Владимир Владимирович (Путин) принял активное участие в том, чтобы это состоялось. Более того, выделялись отдельные деньги, президент нам помогал с финансированием, за что мы безмерно благодарны. Проект будет рожден после того, как мы посмотрим первый (фильм)... После того, как будет оценен этот проект, мы, посоветовавшись с руководителем, будем думать о (еще одном) большом каком-то проекте", - сказал журналистам Балицкий. Глава Якутии подчеркнул, что о героях СВО можно снять много фильмов. "Проектов много, героев много, не только на фронтах, но и в тылу. Те же добровольцы, волонтеры, и о каждом из них можно снять фильм. Потому что, бывая в зоне спецоперации, встречаясь у себя в республике с людьми, которые побывали там, я встречаюсь с такими удивительными событиями, историями, про которыми можно снять не один фильм. Уверен, что эти фильмы появятся и прославят наших героев", - сказал он. В основу фильма "Алдан" легли реальные события. Главный герой кинокартины – якутский IT-предприниматель, отправившийся добровольцем на СВО. Прототипом героя стал Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира подразделения и военный медик 155-й бригады морской пехоты.
https://ria.ru/20241112/aldan-1983368330.html
https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html
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запорожская область, россия, москва, евгений балицкий, владимир путин
Культура, Запорожская область, Россия, Москва, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий доложит Путину о процессе создания художественного фильма об СВО

Балицкий доложит Путину о создании первого художественного фильма об СВО "Алдан"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложит президенту России Владимиру Путину о процессе создания первого художественного фильма про СВО "Алдан".
Предпремьерный показ патриотической драмы "Алдан", в котором снялись Джефф Монсон, Дмитрий Дюжев и Иван Охлобыстин, прошел в воскресенье в национальном центре "Россия" в Москве. Создатели фильма отметили, что "Алдан" стал первым межрегиональным кинопроектом Якутии и Запорожской области. Инициировал создание киноленты глава республики Айсен Николаев.
Фильм Алдан о событиях СВО, в котором снялись Монсон и Дюжев, презентовали в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Фильм "Алдан", в котором снялись Монсон и Дюжев, презентовали в Якутии
12 ноября, 18:01
"Будет нечестно говорить о моих планах, потому что после этого фильма я в любом случае буду делать доклад руководителю страны, потому что Владимир Владимирович (Путин) принял активное участие в том, чтобы это состоялось. Более того, выделялись отдельные деньги, президент нам помогал с финансированием, за что мы безмерно благодарны. Проект будет рожден после того, как мы посмотрим первый (фильм)... После того, как будет оценен этот проект, мы, посоветовавшись с руководителем, будем думать о (еще одном) большом каком-то проекте", - сказал журналистам Балицкий.
Глава Якутии подчеркнул, что о героях СВО можно снять много фильмов.
"Проектов много, героев много, не только на фронтах, но и в тылу. Те же добровольцы, волонтеры, и о каждом из них можно снять фильм. Потому что, бывая в зоне спецоперации, встречаясь у себя в республике с людьми, которые побывали там, я встречаюсь с такими удивительными событиями, историями, про которыми можно снять не один фильм. Уверен, что эти фильмы появятся и прославят наших героев", - сказал он.
В основу фильма "Алдан" легли реальные события. Главный герой кинокартины – якутский IT-предприниматель, отправившийся добровольцем на СВО. Прототипом героя стал Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира подразделения и военный медик 155-й бригады морской пехоты.
Предпремьерный показ первого художественного фильма про СВО Алдан в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"
Вчера, 18:57
 
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