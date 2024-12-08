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Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики - РИА Новости, 08.12.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/ekonomika-1988002819.html
Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики
Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики - РИА Новости, 08.12.2024
Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики
Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:30
2024-12-08T14:30
ханты-мансийский автономный округ
россия
технологии
москва
ханты-мансийский автономный округ
экономика
югра
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве, сообщает департамент внутренней политики округа. "Югра поделилась опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий. … Округ первым среди субъектов РФ принял закон о креативных индустриях. Определены приоритетные направления предпринимательства: архитектура, дизайн, IT, кино, мода и национальные ремесла. Регион создал условия, в которых творчество и бизнес играют все большую роль в экономике округа", – указано в сообщении. Отмечается, что креативные индустрии - это новая точка роста экономики округа, позволяющая улучшить качество жизни, создать новые рабочие места и сделать территорию привлекательной для бизнеса и туризма. Их доля в экономике округа на данный момент оценивается в 2,2 процента, или 167 миллиарда рублей, продукция экспортируется в двадцать стран. Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев, комментируя развитие этого сектора экономики в своем Telegram-канале, подчеркнул, что в округе внимательно относятся к креативным индустриям и считают, что это должна быть экосистема с понятными мерами поддержки, четким алгоритмом взаимодействия и межотраслевой кооперацией, в том числе с топливно-энергетическим комплексом. Презентацию стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве провели Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ. Эксперты отметили, что подходы к реализации проектов в отрасли разнятся, но цель у всех одна — превратить креативные индустрии в реальную точку роста: к 2030 году увеличить их вклад в валовой внутренний продукт страны до 6%.
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россия, технологии, москва, ханты-мансийский автономный округ, экономика, югра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей афанасьев
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Технологии, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика, Югра, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сергей Афанасьев
Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики

ХМАО в числе 20 регионов РФ поделился опытом по поддержке креативных индустрий

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве, сообщает департамент внутренней политики округа.
«
"Югра поделилась опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий. … Округ первым среди субъектов РФ принял закон о креативных индустриях. Определены приоритетные направления предпринимательства: архитектура, дизайн, IT, кино, мода и национальные ремесла. Регион создал условия, в которых творчество и бизнес играют все большую роль в экономике округа", – указано в сообщении.
Отмечается, что креативные индустрии - это новая точка роста экономики округа, позволяющая улучшить качество жизни, создать новые рабочие места и сделать территорию привлекательной для бизнеса и туризма. Их доля в экономике округа на данный момент оценивается в 2,2 процента, или 167 миллиарда рублей, продукция экспортируется в двадцать стран.
Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев, комментируя развитие этого сектора экономики в своем Telegram-канале, подчеркнул, что в округе внимательно относятся к креативным индустриям и считают, что это должна быть экосистема с понятными мерами поддержки, четким алгоритмом взаимодействия и межотраслевой кооперацией, в том числе с топливно-энергетическим комплексом.
Презентацию стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве провели Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ. Эксперты отметили, что подходы к реализации проектов в отрасли разнятся, но цель у всех одна — превратить креативные индустрии в реальную точку роста: к 2030 году увеличить их вклад в валовой внутренний продукт страны до 6%.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияТехнологииМоскваХанты-Мансийский автономный округЭкономикаЮграМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Сергей Афанасьев
 
 
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