Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики
ХМАО в числе 20 регионов РФ поделился опытом по поддержке креативных индустрий
Вид на Ханты-Мансийск сверху. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве, сообщает департамент внутренней политики округа.
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"Югра поделилась опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий. … Округ первым среди субъектов РФ принял закон о креативных индустриях. Определены приоритетные направления предпринимательства: архитектура, дизайн, IT, кино, мода и национальные ремесла. Регион создал условия, в которых творчество и бизнес играют все большую роль в экономике округа", – указано в сообщении.
Отмечается, что креативные индустрии - это новая точка роста экономики округа, позволяющая улучшить качество жизни, создать новые рабочие места и сделать территорию привлекательной для бизнеса и туризма. Их доля в экономике округа на данный момент оценивается в 2,2 процента, или 167 миллиарда рублей, продукция экспортируется в двадцать стран.
Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев, комментируя развитие этого сектора экономики в своем Telegram-канале, подчеркнул, что в округе внимательно относятся к креативным индустриям и считают, что это должна быть экосистема с понятными мерами поддержки, четким алгоритмом взаимодействия и межотраслевой кооперацией, в том числе с топливно-энергетическим комплексом.
Презентацию стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве провели Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ. Эксперты отметили, что подходы к реализации проектов в отрасли разнятся, но цель у всех одна — превратить креативные индустрии в реальную точку роста: к 2030 году увеличить их вклад в валовой внутренний продукт страны до 6%.