https://ria.ru/20241208/ekonomika-1988002819.html

Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики

Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики - РИА Новости, 08.12.2024

Югра презентовала свою стратегию развития креативной экономики

Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:30

2024-12-08T14:30

2024-12-08T14:30

ханты-мансийский автономный округ

россия

технологии

москва

ханты-мансийский автономный округ

экономика

югра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в числе двадцати регионов России поделился опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий на федеральной презентации стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве, сообщает департамент внутренней политики округа. "Югра поделилась опытом по поддержке и укреплению креативных индустрий. … Округ первым среди субъектов РФ принял закон о креативных индустриях. Определены приоритетные направления предпринимательства: архитектура, дизайн, IT, кино, мода и национальные ремесла. Регион создал условия, в которых творчество и бизнес играют все большую роль в экономике округа", – указано в сообщении. Отмечается, что креативные индустрии - это новая точка роста экономики округа, позволяющая улучшить качество жизни, создать новые рабочие места и сделать территорию привлекательной для бизнеса и туризма. Их доля в экономике округа на данный момент оценивается в 2,2 процента, или 167 миллиарда рублей, продукция экспортируется в двадцать стран. Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев, комментируя развитие этого сектора экономики в своем Telegram-канале, подчеркнул, что в округе внимательно относятся к креативным индустриям и считают, что это должна быть экосистема с понятными мерами поддержки, четким алгоритмом взаимодействия и межотраслевой кооперацией, в том числе с топливно-энергетическим комплексом. Презентацию стратегий развития креативной экономики до 2030 года в Москве провели Агентство стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ. Эксперты отметили, что подходы к реализации проектов в отрасли разнятся, но цель у всех одна — превратить креативные индустрии в реальную точку роста: к 2030 году увеличить их вклад в валовой внутренний продукт страны до 6%.

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, технологии, москва, ханты-мансийский автономный округ, экономика, югра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сергей афанасьев