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Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования - РИА Новости, 08.12.2024
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13:15 08.12.2024 (обновлено: 14:02 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/efimov-1987825385.html
Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования
Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования - РИА Новости, 08.12.2024
Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования
В четыре округах Москвы появились восемь образовательных учреждений, построенных инвесторами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:15
2024-12-08T14:02
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В четыре округах Москвы появились восемь образовательных учреждений, построенных инвесторами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город принял в собственность восемь объектов недвижимости общей площадью более 78 тысяч квадратных метров, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырех округах столицы. Это четыре школы, три детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников. Новые здания рассчитаны почти на 4,5 тысячи учеников и воспитанников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Четыре объекта были возведены на севере Москвы. Одно из зданий - пятиэтажный корпус для 500 учеников, расположенный на Клинской улице в районе Ховрино. Площадь объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в здании есть помещения для лабораторных исследований, кабинет информационных технологий, зимний сад, библиотека, спортивный и актовый залы.Также в Ховрино на улице Фестивальной построили образовательный комплекс, рассчитанный на 350 учеников. На территории площадью более 8 тысяч квадратных метров размещены учебные кабинеты, зал для мероприятий, спортивный зал с раздевалками и душевыми, а еще музыкальный зал.На юго-востоке столицы расположены два объекта общей площадью около 26,5 тысячи квадратных метров, на юге и западе – объекты по 5,2 тысячи и почти 6,3 тысячи квадратных метров. Все восемь объектов приняты в собственность городскими властями.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В четыре округах Москвы появились восемь образовательных учреждений, построенных инвесторами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С начала года город принял в собственность восемь объектов недвижимости общей площадью более 78 тысяч квадратных метров, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырех округах столицы. Это четыре школы, три детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников. Новые здания рассчитаны почти на 4,5 тысячи учеников и воспитанников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Четыре объекта были возведены на севере Москвы. Одно из зданий - пятиэтажный корпус для 500 учеников, расположенный на Клинской улице в районе Ховрино. Площадь объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в здании есть помещения для лабораторных исследований, кабинет информационных технологий, зимний сад, библиотека, спортивный и актовый залы.
Также в Ховрино на улице Фестивальной построили образовательный комплекс, рассчитанный на 350 учеников. На территории площадью более 8 тысяч квадратных метров размещены учебные кабинеты, зал для мероприятий, спортивный зал с раздевалками и душевыми, а еще музыкальный зал.
На юго-востоке столицы расположены два объекта общей площадью около 26,5 тысячи квадратных метров, на юге и западе – объекты по 5,2 тысячи и почти 6,3 тысячи квадратных метров. Все восемь объектов приняты в собственность городскими властями.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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