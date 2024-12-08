https://ria.ru/20241208/efimov-1987825385.html

Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования

Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования - РИА Новости, 08.12.2024

Ефимов: инвесторы передали Москве восемь объектов образования

В четыре округах Москвы появились восемь образовательных учреждений, построенных инвесторами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:15

2024-12-08T13:15

2024-12-08T14:02

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В четыре округах Москвы появились восемь образовательных учреждений, построенных инвесторами, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город принял в собственность восемь объектов недвижимости общей площадью более 78 тысяч квадратных метров, построенных инвесторами и застройщиками для образовательных учреждений в четырех округах столицы. Это четыре школы, три детских сада, а также комплекс для младшеклассников и дошкольников. Новые здания рассчитаны почти на 4,5 тысячи учеников и воспитанников", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Четыре объекта были возведены на севере Москвы. Одно из зданий - пятиэтажный корпус для 500 учеников, расположенный на Клинской улице в районе Ховрино. Площадь объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в здании есть помещения для лабораторных исследований, кабинет информационных технологий, зимний сад, библиотека, спортивный и актовый залы.Также в Ховрино на улице Фестивальной построили образовательный комплекс, рассчитанный на 350 учеников. На территории площадью более 8 тысяч квадратных метров размещены учебные кабинеты, зал для мероприятий, спортивный зал с раздевалками и душевыми, а еще музыкальный зал.На юго-востоке столицы расположены два объекта общей площадью около 26,5 тысячи квадратных метров, на юге и западе – объекты по 5,2 тысячи и почти 6,3 тысячи квадратных метров. Все восемь объектов приняты в собственность городскими властями.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы