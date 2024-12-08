https://ria.ru/20241208/dzheordzhesku-1987944229.html

Джеорджеску заявил, что Байден хочет втянуть Румынию в украинский конфликт

Джеорджеску заявил, что Байден хочет втянуть Румынию в украинский конфликт - РИА Новости, 08.12.2024

Джеорджеску заявил, что Байден хочет втянуть Румынию в украинский конфликт

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что администрация президента США Джо Байдена пытается втянуть страну в конфликт на Украине. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:14

2024-12-08T00:14

2024-12-08T00:14

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БУХАРЕСТ, 8 дек - РИА Новости. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что администрация президента США Джо Байдена пытается втянуть страну в конфликт на Украине. В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. "Причиной отмены президентских выборов в Румынии стал тот факт, что администрация уходящего президента Байдена стремится использовать Бухарест как инструмент для продолжения конфликта на Украине, пытаясь втянуть в войну Румынию", — сказал Джеорджеску в субботу вечером в эфире телеканала Realitatea. Он добавил, что нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис ведет страну к войне, действуя в интересах западных союзников. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.

https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987832045.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987904309.html

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румыния, сша, украина, джо байден, марчел чолаку, клаус йоханнис, tiktok, нато