Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве
Посольство России: сотрудники дипмиссии в Дамаске находятся в безопасности
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
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"Сотрудники посольства в порядке", - сообщил собеседник агентства.
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По словам дипломата, росгражданам даны настоятельные рекомендации оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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