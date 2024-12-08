https://ria.ru/20241208/diplomaty-1988019292.html

Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве

Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2024

Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве

Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:42

2024-12-08T16:42

2024-12-08T16:42

война в сирии

в мире

сирия

россия

дамаск (город)

башар асад

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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. "Сотрудники посольства в порядке", - сообщил собеседник агентства. По словам дипломата, росгражданам даны настоятельные рекомендации оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад