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Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
16:42 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/diplomaty-1988019292.html
Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве
Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2024
Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве
Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:42
2024-12-08T16:42
война в сирии
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. "Сотрудники посольства в порядке", - сообщил собеседник агентства. По словам дипломата, росгражданам даны настоятельные рекомендации оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад
Российские дипломаты в Сирии находятся в безопасности, заявили в посольстве

Посольство России: сотрудники дипмиссии в Дамаске находятся в безопасности

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники дипломатической миссии России в Дамаске находятся в безопасности, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
«
"Сотрудники посольства в порядке", - сообщил собеседник агентства.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Асад покинул Сирию
Вчера, 14:34
По словам дипломата, росгражданам даны настоятельные рекомендации оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
 
Война в СирииВ миреСирияРоссияДамаск (город)Башар Асад
 
 
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