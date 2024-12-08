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Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США
Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США - РИА Новости, 08.12.2024
Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США
Внешний вид Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже вызвал противоречивую РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:50
2024-12-08T04:50
2024-12-08T13:16
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже вызвал противоречивую реакцию американской общественности, сообщает издание The New York Post."Чувство стиля президента Украины Владимира Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже", — говорится в материале.Так, бывший советник Трампа Роджер Стоун назвал наряд Зеленского "неуважением к американскому народу", а пользователи соцсетей обрушились с критикой на неуместный внешний вид главы киевского режима.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.Ранее газета The Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
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в мире, сша, париж, украина, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон
В мире, США, Париж, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США
NYP: внешний вид Зеленского на встрече с Трампом поразил американцев