Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже вызвал противоречивую реакцию американской общественности, сообщает издание The New York Post."Чувство стиля президента Украины Владимира Зеленского было уничтожено в субботу из-за его повседневной одежды, которую он надел на официальное открытие собора Нотр-Дам в Париже", — говорится в материале.Так, бывший советник Трампа Роджер Стоун назвал наряд Зеленского "неуважением к американскому народу", а пользователи соцсетей обрушились с критикой на неуместный внешний вид главы киевского режима.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.Ранее газета The Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.

