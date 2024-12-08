https://ria.ru/20241208/damask-1988006815.html

Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске

Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024

Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске

Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:51

2024-12-08T14:51

2024-12-08T15:41

война в сирии

дамаск (город)

сирия

в мире

обострение ситуации в сирии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988004956_0:360:2527:1781_1920x0_80_0_0_7f0a286b010df66a5856f5d431469ec7.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*."Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)", - сообщила газета.Срок действия новой меры не указан.* Запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

дамаск (город)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дамаск (город), сирия, в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, россия