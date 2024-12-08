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Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске
Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске
Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:51
2024-12-08T14:51
2024-12-08T15:41
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие столицу Сирии боевики вводят в Дамаске комендантский час, сообщила газета al-Watan.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*."Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)", - сообщила газета.Срок действия новой меры не указан.* Запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дамаск (город), сирия, в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, россия
Война в Сирии, Дамаск (город), Сирия, В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия
Вооруженная оппозиция объявила комендантский час в Дамаске
Al-Watan: захватившая Дамаск оппозиция ввела комендантский час с 16:00 до 05:00