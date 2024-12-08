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Столичный футбольный клуб "Динамо" представил новую форму от Bosco

Столичный футбольный клуб "Динамо" представил новую форму от Bosco - РИА Новости, 08.12.2024

Столичный футбольный клуб "Динамо" представил новую форму от Bosco

erid: F7NfYUJCUneP4zmaRD32 РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

москва

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erid: F7NfYUJCUneP4zmaRD32МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Футбольный клуб "Динамо" (Москва) и официальный технический партнер - экипировщик бело-голубых Bosco – 7 и 8 декабря представляет новую игровую форму, в которой спортсмены будут выступать полтора сезона, до лета-2026, сообщает пресс-служба спортивного бренда.В субботу, 7 декабря, в Доме Динамо в ГУМе на Красной площади прошло закрытое мероприятие, где с участием игроков, руководителей "Динамо" и Bosco была презентована новая форма. Это важное событие для российского футбола и индустрии моды, результат важного сотрудничества одного из сильнейших клубов страны и ведущего российского производителя одежды.А в воскресенье, 8 декабря, "Динамо" выйдет в новом комплекте от Bosco на поле "ВТБ Арены" в домашнем матче против "Химок" в рамках Российской премьер-лиги. Полевые футболисты сыграют в белых футболках и синих шортах, которая будет для "Динамо" домашней, вратарь – в зеленом. Отметим, что в дальнейшем играть в форме Bosco будут не только основной состав, но и женский футбольный клуб, а также "Динамо-2".Форма доступна к продаже в официальных магазинах "Динамо" и Bosco с вечера 7 декабря. Она выполнена из специального суперэластичного полотна и отличается исключительной прочностью и износостойкостью, гарантируя долгую службу экипировки. Уникальные свойства этой ткани позволяют ей растягиваться до 50 сантиметров в длину, обеспечивая полную свободу и эффективность движений на поле. Несмотря на свою прочность, материал остается легким, позволяя футболистам двигаться без ограничений и ощущения лишнего веса. Экипировка обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, способствуя естественному дыханию кожи и терморегуляции тела во время игры.Новая форма представлена в нескольких цветовых решениях. В комплект вошли футболки, поло, шорты, гетры и термобелье. Дизайн обыгрывает один из узнаваемых символов "Динамо" – ромб, в который обычно помещается знаменитая литера "Д". Помимо игровых комплектов, динамовцы получат и тренировочные.Bosco был объявлен официальным техническим спонсором – экипировщиком московского "Динамо" на сезоны 2024/25 и 2025/26 в июле 2024 года. Тогда же была презентована трэвел-коллекция: Bosco предоставил игрокам, тренерам и сотрудникам клуба полный набор экипировки для повседневного использования, включая спортивную одежду, обувь и аксессуары, выдержанные в традиционных бело-голубых и темно-синих цветах клуба. С осени эта коллекция стала доступна для приобретения.В рамках соглашения о техническом партнерстве "Динамо" приобрело надежного отечественного партнера, который более 20 лет является одним из лидеров рынка, создавая стильные, комфортные и уникальные образы для спорта и активного отдыха.Реклама, ООО "Магазины Боско".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва