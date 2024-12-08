https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988049774.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.12.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:22

2024-12-08T21:22

2024-12-08T21:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."8 декабря т.г. около 20.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия