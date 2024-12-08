https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987990960.html

ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников

ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2024

ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников

Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки сбили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:38

2024-12-08T12:38

2024-12-08T12:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки сбили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина