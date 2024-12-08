https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987990960.html
ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2024
ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников
Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки сбили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:38
2024-12-08T12:38
2024-12-08T12:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки сбили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке военного ведомства. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ. По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ПВО за сутки сбила 88 украинских беспилотников
ПВО за сутки сбила 12 снарядов украинских РСЗО Vampirе и 88 беспилотников
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции за сутки сбили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины
, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampirе чешского производства и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ
.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37468 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19705 танков и других боевых бронированных машин, 1500 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19220 орудий полевой артиллерии и минометов, 29096 единиц специальной военной автомобильной техники.