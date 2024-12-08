https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987962303.html
Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T07:34
2024-12-08T07:34
2024-12-08T12:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
астраханская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Семнадцать из них сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской, также четыре дрона уничтожили над Астраханской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО сбивают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html
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белгородская область, курская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Астраханская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников
ВС России уничтожили 46 беспилотников ВСУ над пятью областями