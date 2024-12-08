https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1987962303.html

Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 08.12.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 46 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T07:34

2024-12-08T07:34

2024-12-08T12:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

астраханская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 46 украинских беспилотников, 17 из них — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Семнадцать из них сбили над Белгородской областью, 12 — над Курской, шесть — над Воронежской, семь — над Ростовской, также четыре дрона уничтожили над Астраханской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО сбивают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1987939761.html

белгородская область

курская область

астраханская область

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белгородская область, курская область, астраханская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность