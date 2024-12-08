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Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024
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Союзное государство
 
13:21 08.12.2024 (обновлено: 14:16 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/belorussiya-1987994235.html
Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией
Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024
Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:21
2024-12-08T14:16
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться."Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", - сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией.Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".Он отметил, что вопрос единого Союзного государства обсуждается, но "все должно идти умеренно"."Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции. Потом все-таки страны сохраняют свой суверенитет. Это две независимые страны. При сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства. И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям", – подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987894559.html
https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html
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белоруссия, россия, дмитрий песков
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией

Песков призвал проводить интеграцию с Белоруссией в умеренном темпе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться.
"Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", - сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".
Он отметил, что вопрос единого Союзного государства обсуждается, но "все должно идти умеренно".
"Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции. Потом все-таки страны сохраняют свой суверенитет. Это две независимые страны. При сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства. И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям", – подчеркнул Песков.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Союзное государство России и Белоруссии
Вчера, 01:20
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий Песков
 
 
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