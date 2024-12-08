https://ria.ru/20241208/belorussiya-1987994235.html

Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией

Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией - РИА Новости, 08.12.2024

Песков призвал не торопиться в процессе интеграции с Белоруссией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:21

2024-12-08T13:21

2024-12-08T14:16

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться."Это очень сложный процесс, здесь не нужно торопиться", - сказал Песков, говоря о процессе интеграции между Белоруссией и Россией.Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Слова представителя Кремля приводит telegram-канал "Вести".Он отметил, что вопрос единого Союзного государства обсуждается, но "все должно идти умеренно"."Быстрее двигаться хотят все, но интеграция – это дело очень сложное, очень кропотливое... Здесь не нужно торопиться в ущерб качеству интеграции. Потом все-таки страны сохраняют свой суверенитет. Это две независимые страны. При сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства. И здесь все должно быть умеренно, все должно быть продуманно и не приводить к каким-то противоречиям", – подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987894559.html

https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, дмитрий песков