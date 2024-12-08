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Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:11 08.12.2024 (обновлено: 23:17 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bajden-1988054185.html
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы - РИА Новости, 08.12.2024
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:11
2024-12-08T23:17
война в сирии
в мире
сша
сирия
россия
джо байден
исламское государство*
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. "ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться", - сказал Байден в Белом доме.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html
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в мире, сша, сирия, россия, джо байден, исламское государство*
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Россия, Джо Байден, Исламское государство*
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы

Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы ИГ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы.
"ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться", - сказал Байден в Белом доме.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Вчера, 12:10
 
Война в СирииВ миреСШАСирияРоссияДжо БайденИсламское государство*
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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