https://ria.ru/20241208/bajden-1988054185.html

Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы

Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы - РИА Новости, 08.12.2024

Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы

Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:11

2024-12-08T22:11

2024-12-08T23:17

война в сирии

в мире

сша

сирия

россия

джо байден

исламское государство*

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. "ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться", - сказал Байден в Белом доме.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html

сша

сирия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, россия, джо байден, исламское государство*