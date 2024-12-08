https://ria.ru/20241208/bajden-1988054185.html
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы - РИА Новости, 08.12.2024
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:11
2024-12-08T22:11
2024-12-08T23:17
война в сирии
в мире
сша
сирия
россия
джо байден
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы. "ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*) попробует использовать любой вакуум, чтобы восстановить свои возможности. Мы не позволим этому случиться", - сказал Байден в Белом доме.* Террористическая группировка, запрещенная в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, россия, джо байден, исламское государство*
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Россия, Джо Байден, Исламское государство*
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Байден заявил, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы ИГ