Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии
МИД Австрии призвал к политическому решению кризиса в Сирии
© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, заявил МИД республики.
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"Мы призываем к упорядоченному, инклюзивному и мирному переходу на основе резолюции 2254 СБ ООН, который открывает перспективы для всех сирийцев и позволит миллионам беженцев вернуться домой", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.