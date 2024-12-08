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Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии

Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии

Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, заявил МИД республики. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:06

2024-12-08T21:06

2024-12-08T21:07

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Австрия призвала к политическому решению кризиса в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, заявил МИД республики. "Мы призываем к упорядоченному, инклюзивному и мирному переходу на основе резолюции 2254 СБ ООН, который открывает перспективы для всех сирийцев и позволит миллионам беженцев вернуться домой", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД Австрии в соцсети Х. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, австрия, россия, башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024