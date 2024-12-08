https://ria.ru/20241208/aviasoobschenie-1987980482.html

Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом

Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом - РИА Новости, 08.12.2024

Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом

Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:59

2024-12-08T10:59

2024-12-08T11:06

война в сирии

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багдад (город)

бейрут

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии."Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом... Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор", - говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, багдад (город), бейрут, обострение ситуации в сирии — 2024