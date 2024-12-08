https://ria.ru/20241208/aviasoobschenie-1987980482.html
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом - РИА Новости, 08.12.2024
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:59
2024-12-08T10:59
2024-12-08T11:06
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии."Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом... Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор", - говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, багдад (город), бейрут, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Ирак, Багдад (город), Бейрут, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом из-за событий в Сирии