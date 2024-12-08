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Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
10:59 08.12.2024 (обновлено: 11:06 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/aviasoobschenie-1987980482.html
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом - РИА Новости, 08.12.2024
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом
Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:59
2024-12-08T11:06
война в сирии
в мире
ирак
багдад (город)
бейрут
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии."Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом... Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор", - говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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багдад (город)
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в мире, ирак, багдад (город), бейрут, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Ирак, Багдад (город), Бейрут, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом

Ирак приостановил авиасообщение между Багдадом и Бейрутом из-за событий в Сирии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный аэропорт Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.
"Генеральная компания Iraqi Airways объявляет о временной приостановке полетов между Багдадом и Бейрутом... Это решение обусловлено текущими событиями в сфере безопасности в воздушном пространстве Сирии, которое представляет для этих рейсов основной воздушный коридор", - говорится в совместном заявлении министерства транспорта и авиаперевозчика.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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