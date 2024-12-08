Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu
Anadolu: сирийские боевики контролируют центр Хомса
© Фото : соцсетиХомс
© Фото : соцсети
Хомс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские боевики контролируют центр города Хомс, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
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"Антиправительственные группировки захватили контроль над центром города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску", — пишет агентство со ссылкой на местные источники.
От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску.
При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
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