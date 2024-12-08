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Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
00:28 08.12.2024 (обновлено: 00:58 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/anadolu-1987944890.html
Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu
Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu - РИА Новости, 08.12.2024
Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu
Сирийские боевики контролируют центр города Хомс, утверждает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:28
2024-12-08T00:58
война в сирии
хомс (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
хама (мухафаза)
сирия
реджеп тайип эрдоган
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские боевики контролируют центр города Хомс, утверждает турецкое госагентство Anadolu."Антиправительственные группировки захватили контроль над центром города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску", — пишет агентство со ссылкой на местные источники.От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску.При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987936790.html
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хомс (город)
хама (мухафаза)
сирия
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хомс (город), обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, хама (мухафаза), сирия, реджеп тайип эрдоган, воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, Хомс (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Воздушно-космические силы России
Сирийские боевики контролируют центр Хомса, утверждает Anadolu

Anadolu: сирийские боевики контролируют центр Хомса

© Фото : соцсетиХомс
Хомс - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : соцсети
Хомс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские боевики контролируют центр города Хомс, утверждает турецкое госагентство Anadolu.
«
"Антиправительственные группировки захватили контроль над центром города Хомс, от которого открыт путь к Дамаску", — пишет агентство со ссылкой на местные источники.
От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску.
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При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
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Война в СирииХомс (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреХама (мухафаза)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВоздушно-космические силы России
 
 
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