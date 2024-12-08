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В Абхазии ввели новый график подачи света - РИА Новости, 08.12.2024
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15:04 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/abkhaziya-1988008347.html
В Абхазии ввели новый график подачи света
В Абхазии ввели новый график подачи света - РИА Новости, 08.12.2024
В Абхазии ввели новый график подачи света
В Абхазии свет будут подавать суммарно по 4 часа 40 минут в дневное время, сообщает "Черноморэнерго". РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:04
2024-12-08T15:04
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СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. В Абхазии свет будут подавать суммарно по 4 часа 40 минут в дневное время, сообщает "Черноморэнерго". Там же добавили, что с 21 часа до 7 утра электричество отключать не будут. "В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики с 9 декабря вводится новый график на подачу электроэнергии. С 21.00 до 07.00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении энергокомпании. Также опубликован график подачи электричества по подстанциям. Свет будут давать два раза в дневное время по 2 часа 20 минут. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
https://ria.ru/20241207/perevozka-1987876082.html
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в мире, абхазия, россия
В мире, Абхазия, Россия
В Абхазии ввели новый график подачи света

В Абхазии свет будут подавать по 4 часа 40 минут в дневное время

© РИА Новости / Мария СеливановаГагра, Абхазия
Гагра, Абхазия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Гагра, Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 8 дек - РИА Новости. В Абхазии свет будут подавать суммарно по 4 часа 40 минут в дневное время, сообщает "Черноморэнерго".
Там же добавили, что с 21 часа до 7 утра электричество отключать не будут.
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"В связи со сложной ситуацией в энергоснабжении республики с 9 декабря вводится новый график на подачу электроэнергии. С 21.00 до 07.00 подача электроэнергии будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении энергокомпании.
Также опубликован график подачи электричества по подстанциям. Свет будут давать два раза в дневное время по 2 часа 20 минут.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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